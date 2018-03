Nigeria : 4 ragazzine usate come kamikaze - 5 i morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nigeria - 4 ragazzine usate come kamikaze : 5 morti - 13 feriti : Quattro ragazzine usate dai fondamentalisti come kamikaze e un'altra donna sono rimaste uccise in attacchi simultanei in un villaggio alla periferia di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, in Nigeria. Lo riferisce la polizia locale precisando che i feriti sono in tutto 13. Nella zona sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram.