Netflix potrebbe acquisire la EuropaCorp di Luc Besson

Apple potrebbe comprare Netflix quest'anno Video : #Apple e #Netflix sono due colossi che si diversificano per il campo in cui lavorano. Come molti lettori gia' sapranno, Apple produce smartphone e al pari della Samsung si gioca il primo posto nel mondo delle vendite di smartphone. Netflix, dal suo canto è la regina delle piattaforme a pagamento dedicate alle serie TV in streaming. Secondo due analisti della Citigroup, Jim Suva e Asiya Merchant, la Casa della mela morsicata [Video] sarebbe ...