Nel pozzo degli orrori si scava ancora : Il pozzo degli orrori accanto all'Hotel House, dove il degrado, la prostituzione, la droga, la delinquenza la fa da padrone. Si tratta di un edificio residenziale che si trova a Porto Recanati, provincia di Macerata, costruito verso la fine degli anni sessanta: nato con scopi turistici e residenziali, ha gradualmente perso valore immobiliare ed è stato acquistato da famiglie e lavoratori in prevalenza stranieri. Purtroppo il graduale degrado ...

Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa Nel 2010 : Il 28 marzo in un pozzo a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati, in provincia di Macerata, sono state trovate ossa umane, in circa cinquanta frammenti: finora le indagini hanno appurato che si tratta dei resti di almeno due persone The post Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa nel 2010 appeared first on Il Post.

Porto Recanati - l’orrore dentro al pozzo : trovate 37 ossa - appartengono a due ragazze Nel «ghetto» dell’Hotel House : I resti a poche centinaia di metri dal «falansterio» in cui vivono 4 mila persone, perlopiù straniere. Al terzo giorni di scavi, il sospetto degli investigatori è che, in un caso, possa trattarsi di Cameyi Mossamet,15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010

“È lei”. Resti umani Nel pozzo. La notizia terribile. Scomparsa Nel 2010 - di lei si era occupata per mesi “Chi l’ha visto?” : Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in un pozzo utilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga – sono stati ritrovati i Resti di una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l’aiuto dei vigili del fuoco che stavano ...

Porto Recanati - ossa umane in un pozzo : forse appartengono a una 15enne scomparsa Nel 2010 : Altre ossa umane e una scarpa bianca, forse appartenenti a una 15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010, sono state trovate in un pozzo, utilizzato per gettare rifiuti e coperto con terra nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata), un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga. Lo hanno scoperto gli investigatori con l'aiuto dei vigili del fuoco che scavano nella zona dopo il ritrovamento di altre ...

