Nel cerchio magico grillino fedelissimi di Luigi e rottamatori

Gli uomini (e la donna) Nel cerchio magico di Salvini e che ruolo potrebbero avere : Ipotesi, nemmeno tanto fantapolitica: Luigi Di Maio non trova i numeri e Mattarella affida l'incarico al centrodestra in generale e a Matteo Salvini in particolare. Chi sceglierebbe il leader della Lega tra i fedelissimi cui affidare ruoli chiave? La Stampa nella sua edizione cartacea fa la conta dei nomi nel 'cerchio magico' di Salvini ed ecco qual è lo scenario. Roberto Calderoli - ...