NCIS Los Angeles 9 su Rai2 | trame 31 marzo e 7 aprile | Kensi morirà per fermare la

NCIS Los Angeles sabato 31 marzo nuovo episodio : anticipazioni - prima visione tv : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×07 'Minaccia nucleare' Tre ufficiali dell'aeronautica appartenenti a un ...

NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni del 31 marzo 2018 : Kensi di nuovo cecchina contro i terroristi : NCIS - Los Angeles 9, Anticipazioni del 31 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Kensi viene chiamata in aiuto dei militari per fermare una minaccia nucleare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:20:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 24 e 31 marzo : Deeks e Kensi messi a dura prova : L'agente Deeks è al centro della trama dell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 in onda stasera, 24 marzo, in prima assoluta. Chiamato per restituire un favore al detective della polizia di Los Angeles, Whiting, Deeks andrà alla ricerca del tenente Roger Bates per cercare di capire cosa ha in mente l'uomo. Ecco le anticipazioni sull'episodio 9x06 intitolato "Mele marce". Deeks si trova ad affrontare un fantasma del proprio passato. La ...

NCIS Los Angeles va in onda stasera sabato 24 marzo : anticipazioni - prima visione tv : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . NCIS Los Angeles sì, E' arrivata la felicità no La voce era già circolata la scorsa settimana, poi una ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni 17 marzo 2018 : chi ha derubato Callen del suo alias? : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 17 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Qualcuno ruba una finta identità di Callen, ma secondo Sam si tratta di un diversivo. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:14:00 GMT)

NCIS Los Angeles sabato 17 marzo : anticipazioni episodio Alias - 9x05 : , in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×05 "Alias" Sam si finge un operatore di borsa per indagare sulla morte di ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 17 e 24 marzo : tra spie russe e ritorno di fiamma per Deeks : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 in prima assoluta. Il team di Sam e Callen si troverà a collaborare con una loro vecchia conoscenza al fine di indagare sull'omicidio di Phillip Nelson, noto banchiere, ucciso da un’auto pirata mentre è al telefono con Abram Sokolov, un oligarca russo spiato dall'antiterrorismo. Per questa missione sarà fondamentale l'aiuto di Sam, che dovrà agire sotto copertura negli uffici ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni del 10 marzo 2018 : Sam e Mosley saranno una coppia? : NCIS Los ANGELES 9, Anticipazioni del 10 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Mosley decide di andare in missione sotto copertura per fermare un traffico di armi. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:29:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 10 e 17 marzo : tra addio alle armi e Callen derubato : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 su Rai2, stasera 10 marzo in prima assoluta. Nel quarto episodio della nona stagione, Sam ritrova una sua vecchia conoscenza, Byron Brown della Kulinda Tactical Security, che pare sia coinvolto nella rapina di un furgone che trasportava un grosso carico di armi. Lo stesso giorno partecipa a un evento organizzato dalla Livingston-Bradford, un’azienda che produce armi e, nel contempo, svolge opere ...

NCIS Los Angeles i nuovi episodi : anticipazioni sabato 3 marzo su Rai 2 : Appuntamento alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×03 "nuovi equilibri" Il tenente Naomi Elder ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 3 e 10 marzo : tra nuovi equilibri e Mosley in missione : Prosegue l'appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Nel quarto episodio della nona stagione, trasmessa a pochi mesi di distanza dalla messa in onda statunitense, Sam e Callen sono tornati come partner e sono pronti per una nuova missione con il resto del team. La nona stagione di NCIS Los Angeles è composta da 24 episodi, come le precedenti, ed è attualmente in onda negli Stati Uniti sul network CBS. Ecco la sinossi ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni del 3 marzo 2018 : Deeks dovrà lasciare la squadra? : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 3 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Ogni membro della squadra dovrà fare i conti con il proprio futuro. Sam ha superato il lutto?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:01:00 GMT)

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni 3 marzo e 24 febbraio 2018 : un'indagine scottante per Sam e Callen : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 3 marzo e 24 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra indaga su un possibile crimine commesso dai Marines. Chi è il contatto di Hetty?(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:48:00 GMT)

NCIS Los Angeles non stagione : anticipazioni sabato 24 febbraio su Rai 2 : Appuntamento alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . NCIS Los Angeles, nona stagione: c'è una novità N.C.I.S. Los Angeles è ...