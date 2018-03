Nba | Belinelli e Phila al 9° successo consecutivo | nei Clippers torna Gallinari ma non

Nba - che disdetta per Philadelphia e Belinelli : la stella Embiid si ferma prima dei playoff : Non è così che la sua stagione da rookie doveva essere ricordata. Markelle Fultz, scelta numero uno assoluta dei Philadephia 76ers, è rientrato dopo un'assenza di 68 gare, tra problemi al polso e un ...

Nba - Phila e Belinelli vincono ancora. LeBron da record - Towns show : Otto le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. I Philadelphia 76ers di Marco Belinelli vincono ancora: questa volta ad arrendersi, 118-101, sono i New York Knicks. Per l'azzurro ...

Nba - corrono i Philadelphia di Belinelli : 7/ma vittoria consecutiva : Settima vittoria consecutiva per i Philadelphia di Marco Belinelli. Nel turno Nba di questa notte la formazione del campione azzurro ha sconfitto i Denver Nuggets per 124-104. Belinelli è stato in ...

BASKET Nba - RISULTATI E CLASSIFICA/ Philadelphia vola grazie a Belinelli : Minnesota affonda contro i Grizzlies : BASKET Nba, RISULTATI e CLASSIFICA 27 marzo: nella notte Philadelphia si impone 123 a 104 contro Denver. Crollo casalingo di Minnesota contro Memphis: figuraccia per i lupi.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Nba - Philadelphia vola con Belinelli. Minnesota precipita con Memphis : Philadelphia fa sette vittorie di fila, Minnesota fa 23 su 24. Sconfitte. I 76ers mettono all'angolo Denver e ritrovano quel Fultz , prima scelta al rientro dopo cinque mesi, e fanno affidamento sulla ...

Nba risultati - Indiana manda Belinelli ai playoff. Harden incanta - Golden State k.o. : Altro giro, altro regalo: la giostra dei Rockets continua a girare. La banda di James Harden annienta gli Hawks e infila la 60esima vittoria stagionale, col Barba a mettere la ciliegina con una tripla ...

Nba - buon compleanno Belinelli : fanno 32 - come quella volta contro i Knicks : Festeggiare negli USA non deve fargli effetto più di tanto, anche perché l'ultimo compleanno vissuto da questa parte dell'Atlantico risale a oltre un decennio fa. Marco Belinelli si gode i suoi 32 ...

Nba 2018 : ottava vittoria di fila per Houston. Non si fermano più Philadelphia e Marco Belinelli : Sei incontri nella notte NBA. Prosegue la striscia di Houston: i Rockets sono arrivati all’ottava vittoria consecutiva, battendo per 114-91 i New Orleans Pelicans. Successo griffato, come al solito da James Harden, autore di 27 punti in tre quarti, prima di sedersi in panchina con la gara già decisa. È la vittoria numero 59 della stagione per i texani, record di franchigia superando quanto fatto nel 1993-94, anno del titolo. A New Orleans, ...

Nba - Philadelphia-Minnesota 120-108 - Belinelli ispirato ne mette 17 : I 76ers non hanno nessuna intenzione di rallentare e anche contro Minnesota producono una signora pallacanestro, conquistando il loro sesto successo consecutivo. Ben Simmons griffa la sua quarta ...

Nba : Houston ok all’overtime - i Sixers di Belinelli vincono ancora : Nba: Houston ok all’overtime, i Sixers di Belinelli vincono ancora Nella notte Nba, Houston batte Detroit 100-96 dopo un supplementare e conquista la settima gioia di fila per confermarsi miglior squadra della regular season. Philadelphia non si ferma più: sbanca Orlando 118-98 ed è quarta a Est dopo il quinto successo consecutivo, 15 punti per […]

Nba - Belinelli ne fa 15 e Phila vola verso i playoff. Walker - show da 46 punti : Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più al primo obiettivo ...

Nba 2018 : Houston vince all’overtime - Belinelli ne fa 15. Charlotte esagera a Memphis : Una giornata senza verdetti, nonostante si siano svolte sette partite. Il calendario, pur nelle ultime giornate di stagione regolare, ha regalato all’NBA 2018 una serie di accoppiamenti che non hanno sciolto gli ultimi dubbi rimasti, in particolare nella corsa per i playoff a Ovest. Ma nonostante questo non è mancato lo spettacolo. Sono serviti i cinque minuti del supplementare agli Houston Rockets per superare i Detroit Pistons. La ...

Nba - Belinelli 15 - Philadelphia quarta ad Est. Aldridge show - Spurs in volo : Vittoria e quarto posto per i Sixers guidati dai 15 punti di Marco Belinelli. Quinta vittoria in fila per gli Spurs che superano i Wizards grazie al solito LaMarcus Aldridge da 27 punti e 9 rimbalzi. ...

Nba 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...