Nazionale U17 femminile imbattuta | a maggio finali europeo

(Di sabato 31 marzo 2018) Con la qualificazione già in tasca grazie ai successi nelle prime due partite con Ungheria (2-0) e Serbia (3-0),laUnder 17pareggia 0-0 l’ultimo incontro con la Repubblica Ceca e chiude dail proprio girone della Fase élite del Campionato. L’Italia vola meritatamente alla Fase finale del torneo continentale in programma dal 9 al 21in Lituania e anche con la Repubblica Ceca, priva delle diffidate Chiara Pucci, Melissa Bellucci e Martina Tomaselli e dell’acciaccata Elisa Donda, riesce a mantenere la porta inviolata per la terza volta consecutiva. A Bük, su un campo reso pesante dalla pioggia, le Azzurrine vanno vicine al vantaggio nel primo tempo con Veronica Battelani e Teresa Fracas per poi sfiorare l’1-0 anche nel finale di gara, con il portiere ceco Lukasova brava ad opporsi alle conclusioni di Fracas e Sara ...