NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE La protesta | Chiamate gli autori!

NATHALIE GUETTA e Simone Di Pasquale/ Carolyn Smith : "hai sempre le gambe aperte - cosa che rende molto volgare" : Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale questa sera torneranno in scena dopo il rimprovero di Carolyn Smith. Riusciranno a fare tesoro dei suoi consigli? (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:20:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Cast e diretta : lo zombie Minghi e il Dracula di NATHALIE GUETTA (24 Marzo 2018) : BALLANDO con le STELLE 2018, anticipazioni e diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:45:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Tesoretto a NATHALIE Guetta : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Tesoretto a Nathalie Guetta pubblicato su TVBlog.it 18 marzo 2018 00:25.

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | NATHALIE Guetta : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Nathalie Guetta pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 22:22.

NATHALIE GUETTA e Simone Di Pasquale/ Da Don Matteo al ballo : salva per "miracolo" (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, concorrente a Ballando con le stelle 2018, ha deciso di svestire i panni di Natalina in Don Matteo: l'intervista al settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:33:00 GMT)

NATHALIE GUETTA e Simone Di Pasquale/ L’ansia del debutto la premia ugualmente (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino Simone di Pasquale.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:09:00 GMT)

NATHALIE GUETTA e Simone Di Pasquale/ Scivolone hot per lei : "Si è visto tutto!" (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino Simone di Pasquale.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:00:00 GMT)

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ L’attrice francese sta per salutare Don Matteo (Ballando con le stelle) : NATHALIE GUETTA, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino SIMONE di PASQUALE.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:54:00 GMT)

NATHALIE GUETTA marito - figli e famiglia : la vita privata dell'attrice : Se siete qui è per scoprire se Nathalie Guetta ha un marito e dei figli, insomma per curiosare su famiglia e vita privata dell'attrice. Le occasioni per porsi domande come queste sono molte, perché Nathalie è in onda il giovedì sera con la fiction che l'ha resa celebre al grande pubblico e di cui è protagonista indiscussa, ovvero Don Matteo, ma ben presto raddoppierà e entrerà nelle nostre case anche il sabato sera: l'attrice è nel cast di ...

NATHALIE GUETTA LASCIA DON MATTEO/ L'attrice torna a a vivere a Parigi dopo anni tra Napoli e Roma : NATHALIE GUETTA LASCIA Don MATTEO ed approda nello show di Rai1, Ballando con le stelle 2018 per scrollarsi di dosso il personaggio 'ingombrante' di Natalina.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:00:00 GMT)

NATHALIE GUETTA svela perché si è stancata del suo ruolo in Don Matteo : Don Matteo: Nathalie Guetta stanca del suo ruolo di perpetua nella fiction Don Matteo, una delle fiction italiane più seguite dal pubblico, è attualmente in onda nel giovedì sera su Rai 1. La fiction, arrivata quest’anno alla sua undicesima edizione, colleziona ancora ottimi risultati vicini al 30% di share. Tanti sono i personaggi a cui il pubblico si è affezionato, oltre a Don Matteo. Uno tra tutti è il personaggio interpretato da ...

NATHALIE GUETTA lascia Don Matteo/ "Affezionata al mio personaggio ma non ne posso più!" : Nathalie Guetta lascia Don Matteo ed approda nello show di Rai1, Ballando con le stelle 2018 per scrollarsi di dosso il personaggio 'ingombrante' di Natalina.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Chi è NATHALIE Guetta? Biografia - età e vita privata dell'attrice : Chi è Nathalie Guetta? Tutti la conoscono come la Natalina di Don Matteo, altri sono curiosi di sapere se è la sorella di David Guetta, il famosissimo deejay, e le curiosità aumenteranno ancor di più vedendola il sabato sera in pista su Rai Uno, dove Milly Carlucci la presenterà nel suo Ballando con le stelle 2018. L'attrice si metterà alla prova con il ballo, ma in questo speciale con Biografia e vita privata di Nathalie Guetta scoprirete che ...

NATHALIE GUETTA altezza - peso e foto fisico dell'attrice : Conoscete sicuramente Nathalie Guetta. altezza e peso di questa formidabile attrice (interpreta uno dei personaggi più spassosi di Don Matteo!) non sono quindi un mistero: è stata sempre popolare, pur facendo svariati lavori nel corso della sua vita. Non ha mai abbandonato l'arte, che le ha permesso di diventare una donna davvero poliedrica. Nel suo curriculum, non è presente solo il suo lavoro da attrice, e scoprirete tutte le curiosità più ...