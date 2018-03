Napoli | ' stesa' a Forcella | polizia trova 5 bossoli sull' asfalto

Nuova 'stesa' a Napoli - proiettili in casa di commerciante antiracket : Paura nel cuore di Napoli , alla Pignasecca. Nella notte sono stati esplosi diversi colpi di pistola, uno dei quali si è andato a conficcare nell'abitazione di un commerciante impegnato nella lotta ...

'Stesa' a Napoli - anziano ferito in casa : Napoli, 3 mar. (Adnkronos) - Un 74enne è rimasto ferito la scorsa notte a Napoli, nel quartiere San Giovanni, da schegge di proiettile mentre era nella sua abitazione, durante una 'Stesa', azione armata che consiste nell'esplosione di colpi di arma da fuoco all'impazzata per ribadire la supremazia c