Napoli sotto col Sassuolo : Il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 in casa contro il Napoli al termine del primo tempo del match valido per il 30esimo turno di serie A . Per i neroverdi, a segno Politano al 22'.

Napoli - lo spacciatore che nascondeva droga sotto alla foto di Marek Hamsik : Anche se oggi potrebbe partire dalla panchina, per qualcuno Marek Hamsik è insostituibile, un vero e proprio simbolo del Napoli. Un simbolo talmente irrinunciabile che c'è chi ha deciso di usare la ...

Elezione Presidente Senato/ Diretta streaming video : come si vota - orari e scrutini sotto guida di Napolitano : Elezione del Presidente del Senato: la Diretta video streaming live, in 48 ore si vota il successore di Grasso sotto la guida di Napolitano. come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:55:00 GMT)

Così il Senato eleggerà il presidente. Sotto la guida di Napolitano : ROMA - Sarà Giorgio Napolitano a presiedere la prima seduta del nuovo Senato, convocata alle 10,30 di venerdì prossimo. Il presidente emerito della Repubblica, Senatore a vita, la presiederà in ...

Napoli - crolla muro di ex monastero in centro : 3 operai feriti - uno sotto macerie : Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo a Napoli, nella zona dei Tribunali. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre di loro sono rimasti feriti mentre uno è ancora sotto le macerie. Non è ancora chiaro se il crollo abbia provocato vittime. Sono già in corso le operazioni di soccorso da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco. Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle ore 9. L'articolo Napoli, crolla muro di ex ...

Napoli - crolla ex monastero ai Tribunali : quattro operai estratti vivi sotto le macerie : Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo, nella zona dei Tribunali, nel cuore di Napoli. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sarebbero stati tratti in...

Napoli sotto scacco del clan : 'In tre nel mio garage - mi chiesero ventimila euro' : 'Vennero da me, entrarono nel garage verso le tre del pomeriggio. Erano in tre, brutte facce: e subito mi fecero capire le loro intenzioni. Ma prima di chiedere il pizzo si guardarono intorno, in ...