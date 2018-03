Napoli | Sarri | Se arbitrassi io Ma pure oggi creato tanto

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : Politano punge - un autogol di Rogerio salva Sarri : REGGIO EMILIA - Altro colpo di scena nell'avvincente testa a testa scudetto tra la Juventus campione d'Italia e lo spettacolare Napoli di Sarri. Dopo il sorprendente pari dei bianconeri sul campo ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - Politano ferma la rincorsa di Sarri : Sassuolo-Napoli 1-1: cronaca, statistiche, tabellino ? FULL TIME ?? #SassuoloNapoli 1-1 #SerieATIM #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/w7thFJ0o3b - Official SSC Napoli , @sscnapoli, 31 marzo 2018

Sgambetto del Sassuolo al Napoli - è un pareggio che fa male per Sarri : Samp in crisi - rinascita del Chievo [FOTO] : 1/20 LaPresse ...

Sassuolo-Napoli 0-0 La Diretta Sarri rincorre il sogno scudetto : Il Sassuolo, parzialmente rinfrancato dopo la vittoria di 2 settimane fa sul campo dell'Udinese ma ancora bisognoso di punti per potersi chiamare fuori definitivamente dalla lotta per non...

Sassuolo-Napoli - dalle 18.00 La Diretta La squadra di Sarri rincorre il sogno scudetto : Il Sassuolo, parzialmente rinfrancato dopo la vittoria di 2 settimane fa sul campo dell'Udinese ma ancora bisognoso di punti per potersi chiamare fuori definitivamente dalla lotta per non retrocedere, ...

Sassuolo-Napoli in tv - dove vedere la diretta streaming : Sarri gioca per il sorpasso : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Sassuolo-Napoli, superare la Juve e sperare Napoli per tornare a vincere in trasferta dopo lo 0-0 di San Siro contro l'...

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...

Sassuolo - Carnevali : «Scudetto Napoli o Juve? Spero vinca Sarri» : Sassuolo - Il rush finale del campionato inizia alla vigilia di Pasqua. Il Napoli è ospite del Sassuolo, la Juventus affronta il Milan allo Stadium. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni ...

Serie A Napoli - Sarri recupera Hamsik e Hysaj : Napoli - Niente allarme per il Napoli in vista della trasferta contro il Sassuolo. Maurizio Sarri, infatti, ha diramato i convocati inserendo in lista i nomi di Hamsik e Hysaj . Il capitano e il ...

Younes - attacco choc dall'Olanda : «Via da Napoli per Sarri e camorra» : La lunga telenovela che riguarda Amin Younes si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ultimo arriva proprio dall'Olanda, dove il tedesco è tornato dopo la breve parentesi praticamente...

Marsullo : 'Sarri è la forza ma anche il limite del Napoli' : Lo scrittore Marco Marsullo , nel corso della sua consueta rubrica nella pagina delle opinioni su La Gazzetta dello Sport, ha espresso un punto di vista interessante su Maurizio Sarri alla guida tecnica del Napoli. ' Sarri è stato capace di valorizzare un'idea di undici con una sola eccezione, il suo dodici, ...

Napoli - sospiro di sollievo per Sarri : Hysaj sta bene ed è tornato in gruppo : Le nubi si erano diradate già ieri sera quando Elseid Hysaj era rientrato in Italia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Albania-Norvegia lunedì sera. Stamattina, però, la situazione si è ...

Napoli - Luis Enrique o Simone Inzaghi alternative a Sarri : Napoli, Luis Enrique- Luis Enrique potrebbe far ritorno in Italia dopo l’esperienza sulla panchina della Roma. Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, il Napoli starebbe valutando attentamente la possibilità di contattare in maniera concreta l’ex tecnico del Barcellona. Da valutare e decidere il futuro di Sarri, futuro che potrebbe essere svelato nel corso delle prossime […] L'articolo Napoli, ...

Napoli : slitta l'incontro tra Sarri e De Laurentiis : Quell'accordo tanto sperato, dunque, non c'è stato ancora secondo la Gazzetta dello Sport . Il presidente vorrebbe togliere dal contratto la clausola di 8 milioni che permetterebbe all'allenatore di ...