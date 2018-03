Napoli | pranzo solidale alla Mostra ' La città è vicina ai meno fortunati'

Berlusconi a Napoli : visita al Cristo Velato - tappa a San Gregorio e pranzo all'hotel Vesuvio VIDEO : ... una bambina undicenne candidata baby sindaco a Calvi Risorta , provincia di Caserta, , che lo ha avvicinato per metterlo a conoscenza della sua precoce carriera politica. Nella hall tanti esponenti ...

Berlusconi a Napoli - turista con la Pascale. Pranzo con i candidati : Foto e selfie davanti alla cappella di Sansevero. Poi un giro fra i presepi di San Gregorio Armeno. Infine Pranzo partenopeo con i forzisti candidati in Campania

Napoli - esame scudetto contro il tabù Atalanta. Ma a pranzo vince sempre : La sfida all'ora di pranzo non l'ha mai digerita, anche se il suo Napoli in 19 «lunch match» ha vinto 12 volte e perso solo due. Ma a preoccupare Maurizio Sarri è soprattutto la sua bestia nera, quel Giampiero Gasperini con il quale non ha mai vinto in trasferta e che nelle ultime 4 sfide dirette lo ha battuto tre volte, eliminando per altro i partenopei dalla coppa Italia. L'Atalanta resta il vero antidoto al ...

Atalanta-Napoli - 21ma giornata Serie A 2018 : si gioca a pranzo! Orario - programma e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Riprende il campionato di calcio di Serie A questa domenica ed alle ore 12.30 la capolista Napoli si esibirà all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo nel “Lunch match” delle 12.30 contro l’Atalanta, valido per la 21ma giornata. Una prova di verifica importante per gli uomini di Maurizio Sarri al cospetto di una formazione molto difficile da affrontare, capace di superare i partenopei al San Paolo nei quarti di finale ...