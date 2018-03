Napoli Fiorentina Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Croazia - la decisione che fa felice Juventus - Inter e Milan : brutte notizie per Napoli - Samp e Fiorentina : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo arrivano buone notizie per quanto riguarda Juventus, Inter e Milan. La Croazia ha infatti deciso di rimandare a casa Brozovic, Perisic, Mandzukic e Kalinic, i calciatori torneranno in Italia, “in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori”, rimangono in Nazionale invece Rog, Badelj e Strinic. L'articolo Croazia, la ...

Fenomeno Brignola : osservato da Milan - Fiorentina e Napoli : Secondo la Gazzetta dello Sport osservatori di Milan , Fiorentina e Napoli hanno mandato più volte alcuni scout a visionarlo dal vivo.

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 1-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Fiorentina - Chiesa spaventa i tifosi : “Inter e Napoli su di me? Ecco cosa posso dire” : Federico Chiesa è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. L’esterno della Fiorentina ha commentato i rumors sul suo futuro, con Inter e Napoli che stanno monitorando la situazione, spaventando i tifosi viola: “Restare a vita alla Fiorentina? Questo non lo so perché penso veramente solo all’allenamento, alla partita di domenica, e questo è il mio unico ...

Serie A : Napoli Spal - Atalanta Fiorentina : "Niente calcoli, quelli si fanno ad aprile". In vista della sfida con il Benevento, Walter Zenga non vuole sentire parlare di gara decisiva per la salvezza. Né di opportunità da cogliere per allungare ...

Fiorentina-Juventus 0-2 - Higuain fa 50 : la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli : Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain fa 50: la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain FA 50- La Juventus espugna il Franchi e vola momentaneamente in testa alla classifica in attesa del big match tra Napoli e Lazio. Una Juventus compatta, cinica e ordinata. Un’ottima Fiorentina, ...

Juve - Pjanic : 'Rispettiamo la Fiorentina - non sarà facile. Sul Napoli...' : Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, prima della partita con la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'E' una partita complicata da tutti i punti di vista. Abbiamo grande rispetto per la Fiorentina, che ci ha sempre messo in difficoltà, non è facile giocarci. Starà a noi fare una grande ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : i bianconeri per sorpassare il Napoli in testa. Spettacolo al Franchi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...