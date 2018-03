MotoGP | Nicky Hayden nei cuori | un giardino di Misano intitolato alla sua memoria

oasport

(Di sabato 31 marzo 2018) Undella città disaràdi, il motociclista scomparso lo scorso 22 maggio a causa di un incidente stradale. Il sindaco della cittadina romagnola, dove si disputa anche un GP del Motomondiale, ha subito accolto la proposta di un'instzione commemorativa. Stefano Giannini non ci ha pensato due volte quando ha ricevuto la proposta avanzata da alcuni amici del pilota australiano. L'opera sarà realizzata a spese di Denis Pazzaglini, ex meccanico Honda, e di altri amici. Verrà collocata nelvicino all'incrocio dove avvenne l'incidente morale. L'obiettivo è quello di inaugurarlo il prossimo 22 maggio, a un anno dscomparsa di.