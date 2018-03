Morto Luigi De Filippo | figlio di Peppino e ultimo erede della dinastia | aveva 87 anni

Morto a 87 anni Luigi De Filippo - l’ultimo erede di una dinastia : È Morto a Roma, all’età di 87 anni , Luigi De Filippo . Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo , ultimo erede della storica dinastia , era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena, con “Natale in casa Cupiello”, al Teatro Parioli di Roma di cui era dirett...

Inter in lutto - è Morto lo storico osservatore Pierluigi Casiraghi : ROMA - lutto in casa Inter . Il mondo del calcio piange la morte di Pierluigi Casiraghi , storico osservatore che dal 2000 lavorava nella società nerazzurra. Tra i tantissimi giocatori che ha portato all' Inter spicca il nome di ...

Lutto nel mondo del calcio : è Morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : morto Luigi Necco – Lutto nel mondo del calcio , nelle ultime ore è morto Luigi Necco : volto di 90° minuto , si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Il 29 novembre 1981, Necco fu vittima di un attentato: gambizzato in un ristorante di Avellino, a sparare tre uomini inviati a Vincenzo Casillo ‘O Nirone. “Il presidente Aurelio De Laurentiis, ...

