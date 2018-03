Morte Mondonico | minuto di silenzio da brividi | lacrime prima di Atalanta-Udinese FOTO

Morte Mondonico - un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A : Per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico verrà osservato un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell’undicesima giornata di ritorno. Lo ha disposto il Commissario straordinario Giovanni Malagò, come si legge sul sito della Lega Serie A. L'articolo Morte Mondonico, un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A sembra essere il primo su CalcioWeb.

Morte Mondonico : l’Albinoleffe è in lutto : Per la Morte di Emiliano Mondonico è in lutto anche l’Albinoleffe, la squadra che l’allenatore fu costretto a lasciare nel 2011 quando, colpito da un tumore all’addome, iniziò la sua lotta contro la malattia che definiva la ‘Bestia’. “Ciao Mondo”, è il messaggio pubblicato su Twitter dal club bergamasco, guidato per due stagioni in Serie B da Mondonico, su una foto dell’allenatore con un fiocco ...

Morte Mondonico - l'omaggio degli sportivi alla camera ardente nella sua Rivolta d'Adda : Un fiume di persone a salutare "Mondo" nella sua Rivolta d'Adda, tra compaesani e non, che hanno appeso striscioni e poster in memoria dell'allenatore. Il ricordo degli allenatori in conferenza ...

Morte Mondonico - il messaggio di Riganò è commovente : Morte Mondonico – Altro lutto nel mondo del calcio, è morto l’allenatore Mondonico. Tanti i messaggi sui social ma uno è stato veramente commovente, quello dell’ex attaccante Riganò: “Ciao Mister, eccomi qua. Sono triste, ma pensando ai bei momenti passati insieme ritorna un leggero sorriso, con i ricordi che scorrono velocemente: quando entravi il martedì con la giacca della tuta legata al girovita e cominciavi a contare ...

Morte Mondonico - il retroscena : “quel gesto della sedia…” : Morte Mondonico – Roberto Cravero, ex calciatore del Torino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus per ricordare il suo ex allenatore Emiliano Mondonico, scomparso nelle scorse ore. “Quello di stamattina è stato un risveglio doloroso, anche se noi che lo conoscevamo bene eravamo abbastanza preparati –ha affermato Cravero-. Chi aveva sempre mantenuto i contatti con lui sapeva che stava ...

Morte Mondonico - Mancini : “sei stato un grande” : “Ciao Mondo, sei stato un grande”. Roberto Mancini, su Twitter, ricorda con poche ma significative parole Emiliano Mondonico, scomparso oggi a 71 anni. Un cordoglio trasversalmente espresso da tanti uomini di sport. Mauro Berruto, ex ct dell’Italvolley maschile e grande tifoso del Torino, posta la celebre foto di Amsterdam, quando Mondonico alzò una sedia al cielo per protestare contro un rigore negato a Cravero nella finale di ...

