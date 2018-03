Mondonico | l’ultimo saluto tra sedie | fumogeni e cori

Funerali Emiliano Mondonico - migliaia in piazza per l’ultimo saluto tra fumogeni - cori e striscioni : In migliaia si sono ritrovati davanti alla Chiesa di Santa Maria e San Sigismondo per dare l’ultimo saluto all’allenatore Emiliano Mondonico. Famiglia e amici, personalità del mondo del calcio e tantissimi tifosi: striscioni, cori e fumogeni hanno accompagnato il feretro dalla casa dell’allenatore alla chiesa prima e dalla chiesa al cimitero poi. L'articolo Funerali Emiliano Mondonico, migliaia in piazza per l’ultimo ...