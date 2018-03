Monchi | “nessuna intenzione di vendere Alisson”

calcioweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) “Alisson ha ancora margini di crescita, ma sono un po’ stanco di parlare del suo futuro: fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna offerta e noi non abbiamodi cederlo, siamo contenti di averlo tra di noi”. E’ la precisazione del direttore sportivo della Romasul portiere brasiliano a pochi minuti dall’inizio del match di campionato tra il Bologna e la formazione giallorossa. “Quanto vale? Non lo dico, perché non hodi venderlo. Pellegrini? Nella Roma del futuro sarà un giocatore importante: siamo contenti di lui e lui è contento di essere a Roma”, conclude il dirigente della Roma ai microfoni di Premium Sport. (AdnKronos) L'articolodisembra essere il primo su CalcioWeb.