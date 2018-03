Mo | Fratoianni | Italia convochi ambasciatore Israele

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ’16 morti e migliaia di feriti nella striscia di Gaza: sono questi i numeri del vero e proprio massacro compiuto ieri come risposta alla manifestazione dei palestinesi che chiedono il diritto alla propria terra e ad avere uno Stato. La risposta dell’esercito e del governo israeliano è stata violenta, sproporzionata, senza giustificazione. Una situazione intollerabile che va avanti da anni, nel silenzio complice della comunità internazionale”. Lo afferma il segretario di Sinistrana e deputato di Leu Nicola. ‘Sarebbe il caso -aggiunge- che l’convocasse l’israeliano per chiedere conto delle violenze di queste ore, visto che per molto meno e senza alcun accertamento di responsabilità nei giorni scorsi sono stati espulsi diplomatici di un altro Paese. Ma non ci facciamo illusioni se ...