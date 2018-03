Misure antiterrorismo troppo costose Feste di via a rischio

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) "Non sappiamo di che morte dobbiamo morire" dice un organizzatore delledi via. "Non vorremmo fare la fine di via Farini...". Il problema? I costi per la sicurezza lievitati in maniera esorbitante. La circolare Gabrielli Morcone per la sicurezza degli eventi pubblici, infatti, che equipara ledi via a eventi privati, prevede che il costo per la sicurezza di chi vi partecipa sia a carico degli organizzatori. Tradotto: il servizio dei vigili per la chiusura delle strade, l'affitto, il posizionamento e la rimozione dei new jersey anti attentato, le deviazioni dei mezzi pubblici, sia a carico dei promotori. Il problema è che alcune, come quella di via Farini, sono state cancellate per "eccesso" di budget: il conto solo per il servizio dei vigili ammonta a 13mila euro.Bene, ora Palazzo Marino ha demandato ai municipi l'organizzazione di tali eventi, o meglio i municipi ...