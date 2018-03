Ministero degli esteri russo pubblica 14 domande per Londra sul caso Skripal

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Stare al governo a ogni costo' - e il sogno Ministero degli Esteri : Stare al governo 'a tutti i costi'. Silvio Berlusconi ai suoi uomini ha dato una sola indicazione, questa. 'Non possiamo stare fuori', avrebbe confidato ai dirigenti di Forza Italia secondo un ...

Cosa sta succedendo in Germania dopo la rinuncia di Schulz al Ministero degli Esteri : Un suo collega, l'influente Norbert Rottgen, ha invece lamentato che la Spd, uscita perdente dalle elezioni, lascerà ai conservatori, come dicasteri di peso, solo l'Economia e la Difesa. Non solo, ...

Germania - Schulz rinuncia al Ministero degli Esteri : Il leader dei socialdemocratici tedeschi, Martin Schulz, ha annunciato la propria rinuncia a diventare ministro degli Esteri nel futuro governo di coalizione guidato dalla cancelliera Angela Merkel, dopo aver incontrato resistenze nel suo stesso partito Spd. “Rinuncio qui a unirmi al governo federale e allo stesso tempo imploro che questa sia la fi...

Germania - Martin Schulz rinuncia al Ministero degli Esteri nel governo Merkel : Martin Schulz non sarà ministro degli Esteri nel governo di coalizione guidato da Angela Merkel. Il leader dell’Spd ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica in una dichiarazione scritta e ha spiegato il suo gesto sottolineando che va chiuso il dibattito sulle nomine per non mettere a rischio il voto della base del partito sulla Grosse Koalition. “Dichiaro la mia rinuncia all’ingresso nel governo tedesco – scrive Schulz – e ...

