Milano | Rescaldina | si aggravano le condizioni di un ferito

Milano : Santanché su crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

Milano : Fontana - a Rescaldina tempestivo intervento forze ordine : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono molto contento non ci siano state vittime e soddisfatto che tutto sia andato bene, anche per il tempestivo intervento di vigili del fuoco, 118, forze dell'ordine". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il crollo della palazzina a

Milano : sindaco Rescaldina - 30 sfollati - tante le offerte per ospitarli : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – “Sono trenta le persone che non potranno fare ritorno a casa”, dopo che un’esplosione ha sventrato un’abitazione in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano, causando nove feriti, tra cui quattro bambini. Lo spiega, interpellato dall’Adnkronos, il sindaco Michele Cattaneo. Il crollo, forse dovuto a una fuga di gas, “ha interessato l’intero caseggiato, ...

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di gas, escludono la presenza di altre persone sotto le macerie. L’intervento di recupero è durato poco meno di tre ore, ora i tecnici sono a ...

Milano : Rescaldina - tra i 4 bimbi estratti vivi 2 ustionati : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Tra le nove persone messe in salvo dalla macchina dei soccorsi intervenuta dopo il crollo di una palazzina a Rescaldina, comune in provincia di Milano, ci sono quattro bambini. Due di loro, rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, sono stati trasportati

Milano - palazzina crollata a Rescaldina. L’intervento dei vigili del fuoco : salvate 9 persone : I feriti in seguito al crollo della palazzina di Rescaldina, nel milanese, sono stati trasportati in ospedale a Legnano, Busto Arsizio, Varese e al Niguarda. Complessivamente si tratta di 4 minori e 5 adulti. Le 9 persone coinvolte sono state tutte estratte. I più gravi sono due coniugi intubati e portati al Niguarda con ustioni sul corpo e l’ultimo uomo estratto, che è in fase di valutazione. Per il momento nessuno dovrebbe essere in pericolo ...

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : in salvo tutte le persone sotto le macerie : Sono tutte salve le persone rimaste sotto le macerie nella palazzina crollata a Rescaldina. Si tratta di nove persone e nessuno è in pericolo di vita. L'articolo Milano, crolla una palazzina a Rescaldina: in salvo tutte le persone sotto le macerie sembra essere il primo su Meteo Web.

Crolla palazzina a Rescaldina - nell'hinterland di Milano. Tutte salve le persone coinvolte : Un crollo si è verificato in una palazzina a due piani a Rescaldina, nell'hinterland a nord ovest di Milano. La prima ipotesi è quella di un cedimento a seguito di un'esplosione. Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti.Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9, Tutte tratte in salvo. Ci sono dei feriti, ma non sarebbero in ...

Crolla palazzina a Rescaldina - nell'hinterland di Milano. Ancora qualcuno sotto le macerie : Un crollo si è verificato in una palazzina a due piani a Rescaldina, nell'hinterland a nord ovest di Milano. La prima ipotesi è quella di un cedimento a seguito di un'esplosione. Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti.Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9, delle quali 8 venute fuori da sole o già estratte dalle ...

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : almeno due persone sotto le macerie : sotto la palazzina crollata a Rescaldina nell’hinterland di Milano ci sarebbero altre persone vive, almeno 2. Al momento sono state estratte tre persone vive. I vigili stanno lavorando per estrarle. Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina, in provincia di Milano, sia stata un’esplosione. L'articolo Milano, crolla una palazzina a Rescaldina: almeno due persone sotto le macerie ...

È crollata una casa di due piani a Rescaldina - a nord ovest di Milano : diverse persone sono state estratte vive dalle macerie : Sabato mattina è crollata una casa di due piani a Rescaldina, comune a nord ovest di Milano: secondo Repubblica, tre persone sono state estratte vive dalle macerie, e altre due sarebbero ancora intrappolate. Sul posto ci sono i soccorsi, e non si The post È crollata una casa di due piani a Rescaldina, a nord ovest di Milano: diverse persone sono state estratte vive dalle macerie appeared first on Il Post.

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : tre estratti vivi : crolla una palazzina a Rescaldina via Brianza a Milano. Al momento sono state estratte tre persone vive, ma dalle prime notizie ci sarebbe morti. L'articolo Milano, crolla una palazzina a Rescaldina: tre estratti vivi sembra essere il primo su Meteo Web.