Milano Obiettivo la diminuzione del 20% di emissioni di gas serra entro il 2020

Moda : Moscot a Mido con la ‘Golden Era’ - spazio a Milano prossimo obiettivo : Milano , 15 feb. (AdnKronos) – Negli Stati Uniti il brand è un’istituzione. Gli occhiali Moscot li indossano Johnny Deep, lady Gaga, Tim Burton, Tom Hanks, Josh Hartnett, Kate Moss, Kirsten Dunst. In Italia esiste un solo punto vendita, a Roma, inaugurato lo scorso anno. E ora Harvey e Zack Moscot , rispettivamente padre e figlio, Ceo e direttore creativo del brand, stanno per arrivare a Milano con la nuova collezione. Sono la quarta e ...

Moda : Moscot a Mido con la ‘Golden Era’ - spazio a Milano prossimo obiettivo (2) : (AdnKronos) – Intanto la collezione primavera estate che verrà presentata a Mido (a Milano dal 24 al 26 febbraio), “rappresenta un’evoluzione dei nostri classici. Abbiamo preso due dei nostri pezzi più iconici e li abbiamo spruzzati d’oro. Chiamiamo questo rifacimento di Lemtosh e Zev la nostra ‘Golden Era’, che comprende anche un nuovo telaio in oro chiamato Punim per completare la nostra collezione”. ...

Il Tourism Think Tank centra ancora una volta l’obiettivo : grande successo per l’evento all’UniCredit Pavilion di Milano : Anticipare le tematiche e fare centro, ancora una volta. Un vero successo la quinta edizione del “Tourism Think Tank” che si è svolto ieri– lunedì 12 febbraio 2018 – nella prestigiosa cornice dell’UniCredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti a Milano. Una giornata di alta formazione gratuita che ha visto la partecipazione di circa 800 operatori della filiera turistica, in cui lo “Human Factor” è stato sviscerato nei ricchi e coinvolgenti interventi ...