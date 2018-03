Milano | incendiato ingresso del circolo Pd di Barona “Non ci lasciamo intimidire”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) Un incendio è stato appiccato nella notte tra venerdì e sabato all’delPd di, quartiere nella zona sud-ovest di. Le fiamme hanno raggiunto la scala d’accesso alla sede, la parete e la porta del piano seminterrato. Ad avvertire la polizia e i vigili del fuoco è stata la chiamata di una condomina, intorno alle ore 3. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco è stato del materiale plastico mentre per l’innesco è stato utilizzato uno zerbino. Non ci sono rivendicazioni, al momento, come fanno sapere dalla Questura. “Il nostroè fortemente impegnato in azioni di socialità e aggregazione sul territorio, non saranno certo questi vili attacchi a fermarci”, ha detto il segretario del, Stefano Bassi. “Non ciintimidire da chi agisce nella notte per compiere atti vandalici, ma anzi proseguiremo con ancora più ...