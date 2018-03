Milano | Fontana | a Rescaldina tempestivo intervento forze ordine

JAZZ - Domenica 8 aprile al Teatro Fontana di Milano l'assemblea nazionale di MIDJ - Musicisti Italiani di Jaz : Severino Salvemini, 'La ricaduta economica e sociale di un festival JAZZ sul territorio' / docente Università Bocconi di Milano, esperto in economia della cultura 16:30-18:00 - Interventi dall'...

Milano - Regione : operazione Olimpiadi invernali. Fontana tiene le deleghe allo Sport : La delega allo Sport potrebbe restare nelle mani di Attilio Fontana. Per un motivo preciso: gestire il , possibile, dossier delle Olimpiadi invernali del 2026. Il neopresidente lombardo non ha mai ...

Ema : Fontana - partita non ancora chiusa - Milano ha sede pronta : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad ...

Milano. Sala e Fontana si incontrano a Palazzo Marino : “Ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

ELEZIONI LOMBARDIA 2018 : VINCE FONTANA - DISFATTA GORI/ Il Pd conquista solo Milano e Bergamo : Attilio FONTANA doppia Giorgio GORI, ELEZIONI LOMBARDIA 2018: Centrodestra VINCE col 49,7% straccia il Pd. "Ripartiamo dall'autonomia, continuità con Maroni". Incontro con Salvini a Milano(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Fontana vince di venti punti. Milano - centrodestra al 40% : «Un risultato bellissimo». Un voto a valanga per Attilio Fontana: 49%-29%. Una valanga che parte dalla fascia prealpina e arriva fino a Milano e va oltre. Il candidato governatore del centrodestra supera ogni previsione, supera gli exit poll di domenica sera e stacca di quasi venti punti il rivale Giorgio Gori. E anche a Milano, ormai ultima ridotta del Pd, la sfida è testa a testa e finisce 41,1 a 40,1 per Gori.Nessuno si ...

Regionali - Fontana straccia Gori e la Lega doppia FI. A Milano è controtendenza Pd : col 27% è primo partito. M5S non sfonda : Il sindaco leghista di Varese Attilio Fontana incassa una vittoria clamorosa. In Lombardia stacca di 27 punti e doppia il candidato del Pd Giorgio Gori: 53% contro 26,4% secondo le ultime proiezioni. Non solo: porta la stessa Lega a raddoppiare i voti rispetto a Forza Italia e congela le speranze di ribalta dei Cinque Stelle il cui candidato si ferma al 16%. Di sicuro il risultato di Fontana è nettamente superiore rispetto al 42,8% registrato ...

Milano. Attilio Fontana schiaccia il renziano Giorgio Gori : Il Pirellone saluta Roberto Maroni e accoglie Attilio Fontana. Il neo Governatore della Lombardia schiaccia il renziano Giorgio Gori. Il

Vince il centrodestra - Salvini per la premiership. Fontana a Milano - Zingaretti a Roma : In base agli exit poll il centrodestra ha vinto le elezioni politiche con una percentuale tra il 33 e il 36%.

Milano. Fontana visita Case Bianche e Lambretta : “Ringrazio Attilio Fontana per l’interesse e l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio”. Lo afferma il presidente del Municipio 4

Milano - i cittadini al memoriale della Shoah : “Gli italiani non sono come Fontana” : “Sembrano cose incredibili”, “Perdoniamolo, ma tanto non vince”, “Spero che gli italiani non siano come lui”, “Purtroppo è vero che gli porterà voti perché in Italia c’è tanta disumanità”, “È da ignoranti parlare di razze”. sono questi i commenti, alla frase di Fontana sulla razza bianca, dei cittadini e turisti che a Milano oggi hanno visitato il memoriale della Shoah. Il ...