Milano | crolla parte di una palazzina | estratte le 9 persone coinvolte | tutte in salvo

Milano - crolla una palazzina di due piani. Cinque persone sotto le macerie - quattro bambini feriti : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, in via Brianza, nell'hinterland a nord ovest di Milano . Ci sono almeno Cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive dalle macerie ,...

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : almeno due persone sotto le macerie : sotto la palazzina crolla ta a Rescaldina nell’hinterland di Milano ci sarebbero altre persone vive, almeno 2. Al momento sono state estratte tre persone vive. I vigili stanno lavorando per estrarle. Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina , in provincia di Milano , sia stata un’esplosione. L'articolo Milano , crolla una palazzina a Rescaldina : almeno due persone sotto le macerie ...

Milano - crolla palazzina : due sotto le macerie : Milano , 31 mar. (AdnKronos) – Crollo in una palazzina a Rescaldina, via Brianza, a circa 30 km da Milano . Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.Dall’edificio sono state estratte vive tre persone e almeno altre due vive sarebbero sotto le macerie . Dalle prime informazioni sembra che a causare il crollo della palazzina , di tre piani, sia stata un’esplosione. L'articolo Milano , crolla palazzina : due sotto le macerie sembra ...

Milano - crolla una palazzina di due piani. Cinque persone sotto le macerie : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, in via Brianza, nell'hinterland a nord ovest di MIlano . Ci sono almeno Cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive dalle macerie ,...

È crollata una casa di due piani a Rescaldina - a nord ovest di Milano : diverse persone sono state estratte vive dalle macerie : Sabato mattina è crollata una casa di due piani a Rescaldina, comune a nord ovest di Milano: secondo Repubblica, tre persone sono state estratte vive dalle macerie, e altre due sarebbero ancora intrappolate. Sul posto ci sono i soccorsi, e non si The post È crollata una casa di due piani a Rescaldina, a nord ovest di Milano: diverse persone sono state estratte vive dalle macerie appeared first on Il Post.