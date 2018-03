Migranti | ong | irruzione di agenti francesi in stazione Bardonecchia

Bardonecchia : Ong denuncia : «Polizia francese armata a caccia di Migranti in territorio italiano» : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un...

Bardonecchia : Ong denuncia : 'Polizia francese armata a caccia di Migranti in territorio italiano' : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante ...

Navi di Ong salvano dal naufragio 253 Migranti al largo della Libia : Roma, 30 mar. , askanews, La nave Aquarius, gestita in collaborazione da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere , Msf, , ha tratto in salvo oltre 250 persone in due operazioni condotte tra ieri e ...

Libia - 122 Migranti soccorsi da nave Ong : a bordo 30 minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono ...

Libia - 122 Migranti soccorsi da nave Ong : a bordo 30 minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono stati trasportati sul mezzo della Ong. Provengono, fa sapere Sos Mediterranee, da 21 Paesi diversi, tra i quali Costa d'Avorio, Somalia, Marocco, Algeria, Libia, Egitto e Bangladesh.

Migranti - la rivolta delle Ong ' Non ci fermeranno - altre navi in campo' : 'Non ci fermiamo e stiamo già cercando un'altra nave, così come non abbiamo mai pensato di riconsegnare le persone ai libici'. Riccardo Gatti, direttore operativo della Ong spagnola 'Proactiva Open ...

Migranti - la rivolta delle Ong : " Non ci fermeranno - altre navi in campo" : Dopo la convalida del sequestro della Open Arms, la Proactiva sta cercando un'altra imbarcazione. E i tedeschi della Sea-eye scendono in mare con un nuovo mezzo

Il caso Migranti/ Le violazioni delle Ong calpestano l'accoglienza : Il sequestro da parte della Procura di Catania della nave Ong spagnola ProActiva Open Arms, convalidato ieri dal Gip, e le reazioni che ne sono seguite, riaprono discussioni e ferite che sembravano ...

Migranti - Open Arms : "Codice condotta ha diviso le Ong" : Il codice di condotta per le Ong che lavorano nel Mediterraneo Centrale per salvare i Migranti in mare mirava, in realtà, a 'dividere le Ong' e a far sì che alcune abbandonassero le operazioni, come ...

Migranti - resta sequestrata a Pozzallo la nave della Ong spagnola Proactiva : resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip di Catania Nunzio ...

Migranti - la Cgil Ragusa : 'Solidarietà all'Ong Open Arms' : La politica dell Europa e dell Italia in prima linea, rivolta alla esternalizzazione dei confini rischia - aggiunge Scifo - di aggravare la situazione nel Mediterraneo. Da un lato si fanno pressioni ...

Perché le navi delle ong non sbarcano i Migranti a Malta? : Perché gli spagnoli non hanno consegnato i migranti soccorsi ai libici? Esiste un’area di ricerca e soccorso affidata alla Libia? Domande e risposte. Leggi

Migranti - MSF : “Ue ostacola le Ong. Nostra nave Aquarius è l’ultima rimasta nel Mediterraneo” : Dopo il caso della nave Proactiva Open Arms parte la denuncia di Medici Senza Frontiere: "Per nessun motivo rifugiati e Migranti dovrebbero essere rimandati o intrappolati in Libia. È chiaro che i governi europei non stanno dando la giusta priorità alla sicurezza di queste persone".Continua a leggere

Catania - la guardia costiera libica alla nave dell’ong (poi sequestrata dai pm) : “Dateci i Migranti o vi uccidiamo” : “Dateci i migranti o vi uccidiamo“. È il 15 marzo scorso e la nave dell’ong spagnola ProActiva Open Arms si imbatte nelle motovedette della guardia costiera libica, che all’equipaggio di consegnare le persone salvate, minacciandolo anche con le armi. A documentarlo sono le immagini girate da Xavier Bertral e dalla giornalista Cristina Mas del quotidiano catalano Ara.cat che ha realizzato un diario di bordo per Open arms. “Dopo ...