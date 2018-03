Migranti : Montaruli (Fdi) - non siamo provincia di Francia (2) : (AdnKronos) - " siamo contrari -dice ancora l'esponente di Fratelli d'Italia- a questa gestione del problema profughi da parte di un’Europa lavativa. Sappiamo peraltro che, dietro le richieste di asilo, c'è troppe volte il tentativo di eludere la normativa sull'immigrazione clandestina. Ma dopo il da

Migranti : Montaruli (Fdi) - non siamo provincia di Francia : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ‘Il comportamento degli agenti francesi a Bardonecchia è stato gravissimo. L’Italia chiami Macron e gli ricordi che qui nessun agente straniero può venire a far valere la propria autorità. siamo una Nazione sovrana, non una provincia della Francia”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.“I campioni delle urine li prendano nei bagni francesi o ne segnalino la ...