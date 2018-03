Migranti | Montaruli Fdi | non siamo provincia di Francia 2

Migranti : Montaruli (Fdi) - non siamo provincia di Francia : Roma, 31 mar. (AdnKronos) - “Il comportamento degli agenti francesi a Bardonecchia è stato gravissimo. L’Italia chiami Macron e gli ricordi che qui nessun agente straniero può venire a far valere la propria autorità. siamo una Nazione sovrana, non una provincia della Francia". Lo afferma la deputata

Migranti : Montaruli (Fdi) - non siamo provincia di Francia : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ‘Il comportamento degli agenti francesi a Bardonecchia è stato gravissimo. L’Italia chiami Macron e gli ricordi che qui nessun agente straniero può venire a far valere la propria autorità. siamo una Nazione sovrana, non una provincia della Francia”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.“I campioni delle urine li prendano nei bagni francesi o ne segnalino la ...