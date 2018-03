Migranti | blitz di agenti francesi a Bardonecchia Scontro diplomatico

Migranti a Bardonecchia - blitz di agenti francesi. È polemica | : Episodio denunciato dall'associazione Rainbow4Africa impegnata ad assistere i profughi: "Comportamento irrispettoso dei diritti umani nei confronti di un ospite nigeriano". Il sindaco: "Non si ...

Migranti : Civati - governo protesti per blitz agenti rancesi : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – “Il governo in carica per il disbrigo degli affari correnti ha il dovere di protestare contro il blitz degli agenti francesi nella sede di Bardonecchia della Rainbow4Africa, Ong impegnata nell’assistenza ai Migranti. Si tratta di un’azione molto grave nei confronti di un Paese confinante. Ma soprattutto è un’intollerabile intimidazione verso chi offre assistenza ai Migranti. Il rispetto ...