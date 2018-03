Microsoft HoloLens ha un futuro anche nel genere horror VIDEO

Microsoft HoloLens : dopo un anno - in arrivo un aggiornamento software [Agg.1 Redstone 4] : [aggiornamento1 27/03/2018] Microsoft ha iniziato il rilascio, in versione beta, di Redstone 4 anche per HoloLens con tutte le novità elencate qui sotto. E’ possibile installare l’aggiornamento attraverso questo link. Articolo originale, Sembra strano ma è passato più di un anno dall’ultimo major update rilasciato per il software di HoloLens, il visore di Microsoft dedicato per il momento solo alle grandi aziende ...

Microsoft HoloLens : in sviluppo il primo titolo per adulti : Così come avvenuto con Internet, anche il settore della realtà virtuale/aumentata verrà ben presto utilizzato molto per delle esperienze vietate ai minori di 18 anni. E’ arrivata la notizia che nemmeno gli HoloLens di Microsoft verranno probabilmente risparmiati da questa “moda”. Se adesso i visori di Redmond vengono principalmente usati per scopi lavorativi e di sviluppo, la prossima generazione dovrebbe approdare anche sul ...

Microsoft HoloLens : non è realtà aumentata ma realtà mista. Dove e come comprare : Per ora è sfruttato soprattutto in ambito professionale da programmatori ed enterprise. La chiave sta nella presenza di un chip per l'intelligenza artificiale.

Microsoft HoloLens : dopo un anno - in arrivo un aggiornamento software : Sembra strano ma è passato più di un anno dall’ultimo major update rilasciato per il software di HoloLens, il visore di Microsoft dedicato per il momento solo alle grandi aziende e agli sviluppatori, capace di supportare la realtà aumentata tramite la tecnologia olografica. Adesso Microsoft sta finalmente lavorando a un nuovo aggiornamento per HoloLens che, attualmente, è disponibile esclusivamente per i membri di HoloDevelopers ma il cui ...

Microsoft cerca nuovi designer per Surface - Xbox e HoloLens : Nonostante i guadagni di Microsoft derivino per la maggior parte dal software e dai servizi, anche l’hardware rappresenta un settore importantissimo. Negli ultimi anni si può facilmente constatare come il design dell’hardware prodotto da Microsoft sia migliorato tantissimo raggiungendo o addirittura superando i vari competitor e vincendo numerosi premi. Tra i prodotti più curati esteticamente troviamo indubbiamente il Surface Laptop, ...

Microsoft conferma lo sviluppo di nuovi HoloLens : È un po' quanto successo per gli Oculus Rift, per anni nelle mani dei tester e, una volta arrivati sul mercato, un prodotto cardine per tutta l'economia del virtuale. Sarà per questo che Redmond è ...

Microsoft HoloLens si prepara ad essere utilizzato nei musei di tutto il mondo con MR Guide : Attualmente i Microsoft HoloLens, oltre al settore industriale e quello di programmazione informatica, possono essere molto utili anche per il turismo e le visite guidate. La startup russa Hologroup ha sviluppato un’app progettata per rendere ancora più facile l’adozione del visore di realtà mista da parte dei musei e, in generale, da parte di tutti coloro intenti a organizzare mostre con l’uso delle nuove tecnologie ...

Microsoft svela come sarà HoloLens 2; si punta tutto sul Cloud e sull’AI : Il primo modello di HoloLens è stato ed è tuttora un dispositivo innovativo e Microsoft ha in questo modo portato sul mercato un visore di realtà mista dalle potenzialità praticamente infinite. Tuttavia, si comincia a sentire la necessità di una seconda generazione potenziata sia sul comparto software che hardware. I primi segni ufficiali di HoloLens 2 li abbiamo visto nell’estate del 2017 quando venne svelato il nuovo HPU (Holographic ...