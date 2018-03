Miami | Zverev in finale | affronterà Isner

Masters 1000 Miami 2018 - Alexander Zverev-John Isner : la Finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go. Gli orari sono italiani , a Miami sono sei ore indietro rispetto a noi, . Domenica 1° aprile ore 19.00 Alexander ...

Atp Miami : Zverev in finale contro Isner : ANSA, - ROMA, 31 MAR - E' il tedesco Alexander Zverev il secondo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 20enne ...

Tennis : Zverev-Isner la finale di Miami : Sarà Alexander Zverev , ATP 5, a sfidare l'idolo di casa John Isner , 17, nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco ha infatti raggiunto l'a...

Atp Miami : Zverev in finale contro Isner : ANSA, - ROMA, 31 MAR - E' il tedesco Alexander Zverev il secondo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 20enne ...

Masters 1000 Miami 2018 - Alexander Zverev-John Isner : la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Alexander Zverev e John Isner sono i finalisti del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Abbastanza a sorpresa sarà l’americano a sfidare il più quotato tedesco nell’atto conclusivo della Florida. “Long John“ ha piegato piuttosto nettamente Juan Martin Del Potro che non conosceva sconfitta da ben 15 incontri. Un match convincente quello del 32enne americano, abilissimo a sfruttare il fondamentale del servizio e molto ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Ne approfitta il n.5 del mondo che, con colpi di rara potenza, domina lo scambio fiaccando la resistenza del rivale. Con due break, nel terzo e settimo game, Zverev fa sua la sfida, concludendo sul 6-...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Sarà Alexander Zverev (n.5 del mondo) a sfidare lo statunitense John Isner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, testa di serie n.4, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta in 1 ora e 29 minuti di partita. Per Zverev è la terza finale in un 1000, la prima in Florida, ed il bilancio, nei confronti diretti con lo statunitense, è nettamente favorevole con 3 vittorie in altrettanti incontri. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Sarà Alexander Zverev (n.5 del mondo) a sfidare lo statunitense John Isner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, testa di serie n.4 del ranking, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta in 1 ora e 29 minuti di partita. Per Zverev è la terza finale in un 1000, la prima in Florida, ed il bilancio, nei confronti diretti con lo statunitense, è nettamente favorevole con 3 vittorie in altrettanti ...

Tennis - quarti Miami : Zverev e Carreno Busta ok : Dopo Juan Martin Del Potro e John Isner, anche Alexander Zverev e Pablo Carreno Busta hanno raggiunto le semifinali nel Masters 1000 di Miami: il tedesco ha superato con un doppio 6-4 il croato Borna ...

Tennis - Miami : avanzano Carreno Busta e Zverev - tra le donne finale Stephens-Ostapenko : Miami - Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev completano il quadro dei semifinalisti dell'Atp Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo, numero 16 del seeding, annulla un match point al sudafricano Kevin ...

Miami Open - Carreno Busta e Zverev in semifinale : Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev avanzano alle semifinali dell'Atp Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo Carreno Busta, numero 16 del seeding, ha annullato un match point al sudafricano Kevin ...

Miami Open : Carreno Busta e Zverev volano in semifinale : Lo spagnolo, numero 19 Atp e 16ª testa di serie, ha superato per 6-4 5-7 7-6, in due ore e 42 minuti, il sudafricano Kevin Anderson , numero 8 del mondo e sesto favorito del seeding. Nella notte ...

DIRETTA / Miami Open 2018 Zverev Coric info streaming video e tv : iniziano i match! (tennis) : DIRETTA Miami Open 2018: info streaming video e tv, si concludono i quarti di finale nel torneo di tennis in Florida. Alexander Zverev sfida Borna Coric in una sfida tra giovani(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Miami Open 2018/ Diretta Zverev Coric info streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, si concludono i quarti di finale nel torneo di tennis in Florida. Alexander Zverev sfida Borna Coric in una sfida tra giovani(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:00:00 GMT)