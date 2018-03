Miami Open 2018 Diretta Stephens Ostapenko streaming video e tv | orario della finale

Tennis - Miami Open : Isner batte Del Potro e vola in finale : ROMA - E' bastata solo un'ora e 22' a John Isner per battere Juan Martin Del Potro e conquistare l'accesso in finale, nel Miami Open, il secondo Master della stagione Tennistica, che è dotato di un ...

Miami Open - Isner supera Del Potro e vola in finale : John Isner è il primo finalista dei Miami Open, l'americano ha infatti superato Juan Del Potro in due set con il punteggio di 6/1 7/6

Miami Open - Carreno Busta e Zverev in semifinale : Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev avanzano alle semifinali dell'Atp Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo Carreno Busta, numero 16 del seeding, ha annullato un match point al sudafricano Kevin ...

Miami Open - finale femminile tra Stephens e Ostapenko : Sloane Stephens e Jelena Ostapenko sono le due finaliste del torneo Wta di Miami. In semifinale la statunitense Stephens, numero 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta la bielorussa Victoria Azarenka ...

Miami Open : Carreno Busta e Zverev volano in semifinale : Lo spagnolo, numero 19 Atp e 16ª testa di serie, ha superato per 6-4 5-7 7-6, in due ore e 42 minuti, il sudafricano Kevin Anderson , numero 8 del mondo e sesto favorito del seeding. Nella notte ...

Tennis - Miami Open : la Ostapenko in finale contro la Stephens : ROMA - Sarà Jelena Ostapenko a contendere all'americana Sloane Stephens il titolo del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento ...

Miami Open - definite le semifinali - : Al Miami Open, definite le due semifinali. Grazie al successo su Coric , 6-4. 6-4, , Zverev conquista il pass per la semifinale, dove se la vedrà con lo spagnolo Carreno Busta. Nell'altra semifinale ...

Miami Open - la Stephens in finale : Miami , STATI UNITI, - Sloane Stephens è la prima finalista del 'Miami Open', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di ...

