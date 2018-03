Messi salva il Barcellona | a Siviglia finisce 2-2

Messico - il salvataggio è da paura : vedere per credere [VIDEO] : Messico, salvataggio DA paura- Incredibile salvataggio di un portiere messicano durante una partita di campionato. L’estremo difensore, dopo un passaggio sbagliato, ha salvato miracolosamente la propria porta dopo un tiro degli avversari da centrocampo. ECCO IL VIDEO: L'articolo Messico, il salvataggio è da paura: vedere per credere [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Forte scossa in Messico - cade l'elicottero dei soccorsi : 13 morti - si salva un ministro : Forte scossa in Messico, cade l'elicottero dei soccorsi: 13 morti, si salva un ministro Forte scossa in Messico, cade l'elicottero dei soccorsi: 13 morti, si salva un ministro Continua a leggere

RiamMessi i candidati del centrodestra a rischio in Lombardia : salva Michela Vittoria Brambilla (e non solo) : Le 15 candidature del centrodestra a rischio nei 17 collegi uninominali delle circoscrizioni Lombardia 1 e Lombardia 4 sono state ammesse "dall'ufficio centrale circoscrizionale della corte di appello di Milano, a seguito dell' integrazione documentale depositata dal delegato della lista 'Noi con l'Italia-Udc'". Lo riferiscono i rappresentanti di lista del centrodestra, aggiungendo che dunque "i candidati sono validamente ammessi alle elezioni" ...

Estorsione e usura - Salvatore Longo arrestato in Messico : condannato a 9 anni - era latitante dal 2007 : Spesso minacciava la sua vittima con tono aggressivo, altre volte faceva appello alla disperazione. “Se oggi non mi mandi il vaglia giuro sui miei figli che sabato ti mando a schiattare la testa”. Oppure: “Non mi rovinare capiscimi” scriveva a un venditore ambulante suo debitore Salvatore Longo, arrestato dalla Dia di Padova dopo una latitanza di oltre dieci anni tra gli Stati Uniti e il Messico. Imparentato col clan ...