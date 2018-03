Mazzarri non cambia Toro | il casting può attendere

Torino - Mazzarri : "Con il Cagliari fatti e non parole. Belotti è carico" : "Dovremo essere preparati, sotto tutti i punti di vista. Di fronte avremo un'ottima squadra con un ambiente caldo, ma c'è una rotta da invertire. Assolutamente". Alla vigilia del 30esimo turno della ...

Torino - Cairo : 'Non posso chiedere l'Europa a Mazzarri con la squadra di Mihajlovic' : Torino - ' Un buonissimo primo tempo con Alisson che ha fatto delle parate importanti. Alla fine purtroppo quello che conta è il risultato ed è negativo '. L'amarezza del presidente Cairo arriva dopo ...

Torino - Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto - perdere a Roma ci può stare" : Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Torino - Mazzarri : 'Chi non lotta rimane fuori' : Torino - Non c'è più tempo da perdere. Arriva la trasferta dell' Olimpico , contro la Roma , e i granata devono far punti per non salutare prima del tempo, molto prima, il sogno europeo. Servirà un ...

Mazzarri non riesce a dimenticare la Juventus : Walter Mazzarri mette nel mirino il Verona, ma non riesce a dimenticarsi del derby contro la Juventus. "Mi fa piacere che si sia sottolineata la nostra buona gara nel derby. Abbiamo creato anche ...

Torino - Mazzarri : 'Meglio se Higuain non si fosse fatto male' : Dopo la sconfitta del suo Torino nel derby contro la Juve, Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport : ' Per come l'avevamo preparata, forse era meglio che nessuno si facesse male. Ho visto una grande gara da parte nostra, dispiace per i tifosi, ma ho capito che possiamo fare un grande ...

Mazzarri : 'Dispiace - ma ho visto un gran Torino. Europa? Non ci penso' : Iago Falque: "Non abbiamo sbagliato atteggiamento" L'analisi di Iago Falque su Sky Sport: "Volevamo essere solidi, anche loro hanno messo un paio di raddoppi all'esterno. Dopo il gol hanno ...

Torino-Juventus, Mazzarri: "Possiamo metterli in difficoltà". Allegri: "Buffon riposa. Il Torino non ha…" Torino-Juventus- Vigilia da derby in città. Torino si prepara al derby della Mole. Mazzarri e Allegri hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match. Mazzarri: "NON ...

Mazzarri presenta il derby : “c’è un errore che non dobbiamo commettere. Iago Falquè? Un esempio per tutti” : Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha presentato così il derby della Mole contro la Juventus in conferenza stampa: “Con i ragazzi parlo sempre di prestazione, non di risultato. E con l’Udinese io sono contento del risultato, non tanto della prestazione. Si può far meglio: non mi sono piaciute tante cose. Domani dobbiamo evitare certi errori, abbiamo corretto tutto in settimana e sappiamo che dobbiamo provare a non fare una partenza come quella ...

Torino - Mazzarri : "Derby? Non si parla d'altro. E con questo Iago Falque..." : Walter Mazzarri studia come intrappolare la Juventus e preferisce un atteggiamento ancora più prudente del solito in conferenza stampa. Tra i tecnici di Serie A che hanno affrontato i bianconeri ...

De Sciglio non si fida di Mazzarri : È stato uno dei migliori nella Juventus a due facce che ha prima sognato di travolgere il Tottenham e poi si è fatta piccola piccola di fronte alla reazione degli Spurs, usciti imbattuti dall'Allianz ...

Torino - Mazzarri non ‘vede’ Ljajic : ecco la decisione del club granata : L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato completamente volto al Torino, i granata sono reduci dal successo contro l’Udinese, solo risultati positivi dopo l’arrivo in panchina dell’ex Napoli ed adesso la squadra si prepara per il fondamentale match contro la Juventus, derby che non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo le ultime partite hanno dato importanti indicazioni, Mazzarri non ‘vede’ ...

Torino - 2 giornate a Mazzarri : non sarà in panchina nel derby : Torino - Il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica a Walter Mazzarri 'per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale ...

“Donsah? Dormiva! E così non ha risposto a Mazzarri” : “Donsah? Dormiva! E così non ha risposto a Mazzarri” A volte è destino. così anche nel mercato: un particolare può cambiare se non tutto sicuramente molto. Per esempio nella trattativa Torino-Donsah: non è detto che sarebbe andata diversamente, ma se il centrocampista rossoblù fosse stato sveglio… Perché? Il retroscena lo svela direttamente il presidente granata […] L'articolo “Donsah? Dormiva! E così non ha ...