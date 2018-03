Mazda CX-3 2018 debutto con successo a New York + Galleria

Mazda : il nuovo CX-3 2018 debutta al Salone di New York : La Mazda CX-3 2018 ha fatto il suo debutto mondiale ieri al New York Auto Show. Caratterizzata da un design Kodo più maturo, da motori SKYACTIV aggiornati e da una più ampia gamma di...

Mazda MX-5 - Le novità del model year 2018 : Giusto in tempo per accogliere larrivo della primavera, la Mazda presenta il model year 2018 della MX-5 e la versione speciale Cherry Edition, che si contraddistingue per la livrea Machine Gray e la capote di tela Dark Cherry (rosso ciliegia).Caratteristiche. Disponibile in allestimento Exceed e Sport, sia nella versione soft top con capote manuale sia in quella con tetto rigido RF (qui il nostro diario di bordo), ora monta proiettori anteriori ...