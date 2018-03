Massacro di Pamela | scagionati due nigeriani

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) Due dei tre presunti "macellai" dipotrebbero non c'entrare nulla con l'omicidio, il sezionamento del cadavere e l'occultamento dei suoi resti in due valigie abbandonate a bordo strada alla periferia di Macerata.La scena del delitto, alla luce delle ultime risultanze tecniche, risulta infatti cambiata. Non più trein casa al momento dell'eliminazione della 18enne romana, ma solo uno: Innocent Oseghale, 29 anni, nigeriano, in carcere come gli altri suoi connazionali Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 28 anni. Questi ultimi due fino a ieri erano considerati probabili corresponsabili di un orrore, ma da oggi la loro posizione si alleggerisce; e, se non spunteranno nuove prove, la loro scarcerazione sarà inevitabile.La perizia depositata in Procura dagli specialisti del Ris, dopo molteplici sopralluoghi nell'appartamento della mattanza e sul corpo di, "esclude" ...