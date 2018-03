vanityfair

: “Potrebbe andare peggio, potreste tifare la Nazionale italiana di calcio” ????? Martin Castrogiovanni è tornato! La… - Eurosport_IT : “Potrebbe andare peggio, potreste tifare la Nazionale italiana di calcio” ????? Martin Castrogiovanni è tornato! La… - MISTERO_MISTERI : Martín Castrogiovanni: «Non tre, ma sette pasti al giorno» - OldCinemas : RT @foxlifeit: Da @alecattelan a #EPCC ospite @ClaudioBisio chiuso in una dark room con Martin Castrogiovanni -

(Di sabato 31 marzo 2018) Questo pezzo è uscito su Vanity Fair Uomo, supplemento al numero 13 di Vanity Fair, in edicola il 28 marzo. Chi nella vita è stato pilone andrà in paradiso, perché all’inferno c’è già stato»: ne è sicuro, forse il volto (e il corpo) più noto del rugby italiano, anche grazie a una serie di apparizioni tv che ne hanno fatto scoprire le doti di showman. Castro, come lo chiamano tutti, il 17 dicembre 2016 è tornato dove tutto ebbe inizio, nel campo del Club Atlético Estudiantes di Paraná, nella sua Argentina, per chiudere una carriera trascorsa davvero al centro della mischia. «Se non lo si prova, non si può capire cosa voglia dire essere travolto da 800 chili di uomini da dietro e altrettanti da davanti, e dover tenere la schiena dritta. Fare il pilone è orrendo… Ma bellissimo». Oggi il baby pensionato di 36 anni, 188 centimetri e 122 chilogrammi di muscoli per ...