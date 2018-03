Marie Curie è Morta Più Di 80 Anni Fa | Ma I Suoi Resti E I Suoi Oggetti Sono Ancora

Radioactive - in arrivo il film su Marie Curie : Sono iniziate in queste settimane a Budapest, in Ungheria, le riprese di Radioactive, il biopic che si concentrerà sulla vita di Marie Curie, la scienziata polacca ma naturalizzata francese che ha vinto per ben due volte il premio Nobel (per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911). La pellicola sarà diretta da Marjane Satrapi, già acclamata regista di Persepolis, e proprio in queste ore è giunta la notizia che sarà Amazon Prime Video a ...