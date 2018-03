Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo

Verissimo : Marco Ferri addolorato a causa di Eva e Cecilia : Marco Ferri amareggiato a causa di Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo Marco Ferri ha sceso oggi le scale dello studio di Verissimo, dopo il ritorno choc alla civiltà e dopo aver perso ben 13 chili. L’ex naufraga ha parlato anche di Eva Henger e Cecilia Capriotti, ammettendo con rammarico di aver vissuto in questi giorni dei momenti di vera tristezza. Ferri ha precisato infatti che gli hanno spezzato il cuore le parole che la sua ...

Marco Ferri/ Cecilia Capriotti : ha rifiutato di dormire con Elena sull'isola dei Famosi? (Verissimo) : Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter Riccardo torna in televisione dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2018. Cosa racconterà da Silvia Toffanin? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 31 marzo : Belen e i Rodriguez - Stefano De Martino e Marco Ferri : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 31 marzo: Belen e la famiglia Rodriguez, Stefano De Martino, Marco Ferri, Margherita Buy, Edoardo Leo, Enzo Iacchetti e Antonio Albanese.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Verissimo - ospiti : Marco Ferri e Belen Rodriguez dalla Toffanin : Marco Ferri e Belen Rodriguez tra gli ospiti di Verissimo Silvia Toffanin tornerà domani pomeriggio 31 marzo, con una nuova puntata di Verissimo, il fortunato contenitore del sabato pomeriggio seguito da milioni di telespettatori. Verissimo si conferma essere la trasmissione molto amata dal pubblico italiano: la scorsa puntata ha fatto registrare 21,2% di share, pari a 2.675.000 telespettatori, mentre i Giri di Valzer sono stati seguiti da ...

Marco Ferri accusa Alessia Mancini e Amaurys all’Isola dei Famosi : Alessia Mancini e Amaurys accusati da Marco Ferri all’Isola Marco Ferri ha fatto stasera il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi, e intervistato dalla Marcuzzi ha rivolto delle pesanti accuse a Alessia Mancini, Amaurys e il loro gruppo. Dopo aver mostrato il best dell’ex naufraga con le immagini più belle della sua avventura honduregna, la bionda conduttrice ha affermato che inizialmente aveva visto Ferri molto ...

Marco FERRI/ "C'è un gruppo in Honduras che ha il monopolio su tutto" (L'Isola dei famosi 2018) : MARCO FERRI, il figlio dell'ex difensore dell'Inter torna in studio dopo l'eliminazione. Cosa racconterà al pubblico nel salotto di Alessia Marcuzzi stasera? (L'Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 23:48:00 GMT)

Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5 : 'Ecco cosa è successo tra Marco Ferri e una ragazza fidanzata' : 'Tutta questa storia delle corna è montata a tavolino!': così si difende Cecilia Capriotti a Pomeriggio5 e oltre al 'corna gate' prova rispondere sull'ipotetico rifiuto di Marco Ferri nei confronti di ...

Isola - chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I nuovi indizi : Isola dei Famosi: gossip sulla ragazza fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri Dopo il canna-gate e il corna-gate, è il turno di un altro gossip succulento sull’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito da Cecilia Capriotti, una ragazza già fidanzata in Italia ci avrebbe provato in Honduras con Marco Ferri. Ma il figlio di […] L'articolo Isola, chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I nuovi indizi proviene da ...

Marco Ferri/ Torna in studio dopo l'eliminazione - cosa racconterà? (L'Isola dei famosi 2018) : Marco Ferri, il figlio dell'ex difensore dell'Inter Torna in studio dopo l'eliminazione. cosa racconterà al pubblico nel salotto di Alessia Marcuzzi stasera? (L'Isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:58:00 GMT)

Isola dei Famosi - la madre di Marco Ferri : "Mi tengo mio figlio che fa i grattini a Jonathan" : L'ultima puntata di Domenica Live si è concentrata parecchio sull' Isola dei Famosi e tra gli ospiti in studio ci sono stati anche parecchi ex naufraghi. Tra questi, la partecipazione di Cecilia ...

Domenica Live : Barbara D'Urso difende Marco Ferri da illazioni di omosessualità Video : In data 25 marzo 2018, in concomitanza con la ricorrenza della Domenica Delle Palme, è andata in onda la nuova puntata di '#Domenica Live', che ha visto l'ormai ex-naufrago Marco Ferri diventare protagonista di uno spazio-TV del format Domenicale, durante il quale si è discusso circa alcune illazioni sulla presunta omosessualita' di Ferri, espresse da #cecilia capriotti e non solo. Marco è omosessuale? La madre risponde con classe alle illazioni ...

Domenica Live : Barbara D'Urso difende Marco Ferri da illazioni di omosessualità : In data 25 marzo 2018, in concomitanza con la ricorrenza della Domenica Delle Palme, è andata in onda la nuova puntata di 'Domenica Live', che ha visto l'ormai ex-naufrago Marco Ferri diventare protagonista di uno spazio-TV del format Domenicale, durante il quale si è discusso circa alcune illazioni sulla presunta omosessualità di Ferri, espresse da Cecilia Capriotti e non solo. Marco è omosessuale? La madre risponde con classe alle illazioni ...

Scontro a Domenica Live tra Cecilia Capriotti e la madre di Marco Ferri : sotto i riflettori - l'amicizia tra Marco e Jonathan : ROMA - Scontro a Domenica Live tra Viviana Tirelli , madre di Marco Ferri , eliminato dall'Isola dei Famosi, e Cecilia Capriotti . A far discutere, alcune dichiarazioni rilasciate da Cecilia Capriotti:...

Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a Ignazio Moser : Domenica Live, Barbara d’Urso contro Cecilia e Ignazio: l’ennesima frecciatina della conduttrice Ennesima frecciatina di Barbara d’Urso a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Durante l’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice napoletana ha difeso Marco Ferri, naufrago dell’Isola dei Famosi, e ha tirato in ballo la coppia nata al Grande Fratello Vip. Tutto è nato […] L'articolo Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a ...