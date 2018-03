Mamma di 25 anni muore di morbillo | il marito non si dà pace

'Segregata per 4 anni in casa dall'amante di Mamma' - il racconto choc di Veronica : Veronica , segregata in casa per 4 anni dall'amante della madre e picchiata, è riuscita a denunciare gli abusi e oggi ha raccontato a Pomeriggio 5 quello che è stata costretta a subire. Veronica è ...

"Mamma - mi fa male l'orecchio". 9 anni di lamentele e misteri per una bambina sempre più disperata. Poi - all'improvviso - la scoperta (assurda) dietro quel fastidio che continuava a perseguitarla : Una vera e propria tortura quella che una bambina è stata costretta a subire per la bellezza di nove anni, per la precisione da quando ne aveva due, lamentando un continuo fastidio all'orecchio che però i medici puntualmente non riusciva ad alleviare. La causa del problema? Soltanto del cerume che si era accumulato, secondo gli specialisti che l'avevano di volta in volta visitata e rispedita a casa, incapaci di spiegarsi il ...

Mamma di due bimbe muore a 35 anni. Lavorava in ospedale - medici sotto choc : JESI - È stata trasportata al Pronto soccorso del Carlo Urbani martedì pomeriggio per uno scompenso metabolico, poi il trasferimento in Rianimazione quando i medici, all'esito degli esami strumentali, ...

Appello Mamma disperata : "Mio figlio scomparso da 26 anni" : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Salve, sono Carmela La Spina, la mamma di Salvatore Colletta, il ragazzo scomparso da Casteldaccia il 31 marzo 1992 assieme a Mariano Farina . Nonostante domani siano trascorsi 26 anni dalla scomparsa di mio figlio la mia speranza non muore mai. E' sempre viva costant

Jesi - Gloria muore a 35 anni per un malore improvviso : era Mamma di due bimbe di 7 e 12 anni : È morta a 35 anni per un malore improvviso Gloria Benigni, assistente socio-sanitaria e mamma di due bambine. Era affetta da una patologia genetica, che però teneva sotto controllo con cure e farmaci. "Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile". Choc tra i suoi colleghi medici che hanno chiesto che venga eseguita un'autopsia clinica per chiarire le cause del decesso.

La Mamma la fa sparire per non perderne la custodia : Mariah ritrovata sana e salva dopo 2 anni : Mariah Martinez, bimba texana di 9 anni, era scomparsa nell'ottobre del 2016: la madre aveva fatto sparire lei e suoi fratellini dopo averne perso la custodia. La donna è riapparsa nel 2017 con gli altri due figli, ma di Mariah ancora nessuna notizia fino a qualche giorno fa, quando un telespettatore dello show americano LivePd ha segnalato la presenza della piccola in New Mexico.

"È solo influenza". Diagnosi sbagliata. A 3 anni ha dolori forti alle ossa e poi viene fuori la verità. La Mamma documenta tutto il calvario : Aveva dei fortissimo dolori in tutto il corpo e si rivolgeva spesso alla sua mamma per farsi aiutare. Ryder Grace a soli 3 anni era afflitto da spasmi incomprensibile. Katherine, la madre, si è subito allarmata visto che la condizione del figlio non era affatto normale. Così si è precipitata dal pediatra che dopo aver visitato il bambino, gli ha prescritto un semplice antinfiammatorio ritenendo non vi fosse nulla di preoccupante. La cosa ...

Catania - ragazza di 25 anni muore di morbillo. La Mamma : "Me l'hanno ammazzata" : Maria Concetta Messina è morta all'ospedale Garibaldi di Catania di morbillo. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: "C'è stata negligenza. Come è possibile che si sia aggravata in così breve tempo?". È il secondo caso di decesso di un paziente adulto per questa patologia dall'inizio dell'anno nella città siciliana.

Soffocato con una cuscino dalla Mamma - Archie ucciso a 7 anni : "Meglio morto che con il padre" : Archie Spriggs a 7 anni è morto ucciso dalla madre nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere in tribunale l'udienza per l'affidamento del bambino. "Meglio morto che con il padre", avrebbe detto la donna, che è stata condannata all'ergastolo.

Mamma si schianta in auto con le figlie di 5 e 7 anni a bordo per dimostrare che Dio esiste : La donna si è deliberatamente scagliata contro un palo di cemento con le figlie a bordo per dimostrare loro che se credono in Dio questo li proteggerà.

Autocisterna contro un'auto : morto Thomas - 4 anni - insieme a Mamma e nonna : Tragico incidente ieri mattina nei pressi del campo sportivo di Laterza. Drammatico il bilancio che parla di tre morti e un ferito gravissimo. I mezzi coinvolti sono un'Autocisterna e...

Taranto - scontro tra auto e una cisterna : muoiono un bimbo di 4 anni - la Mamma e la nonna : Un bambino di 4 anni, la mamma 24enne e la nonna sono morti in seguito allo scontro tra un'auto e una cisterna adibita al trasporto del latte a Laterza, in provincia di Taranto. Nell'impatto è rimasto ferito anche un uomo, ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La Mamma dimentica il freno a mano - l'auto finisce nel fiume : muore la figlia di 2 anni : La mamma dimentica il freno a mano, l'auto finisce nel fiume: muore la figlia di 2 anni Inizialmente si era pensato ad un furto d'auto finito male ma dalle indagini è emerso che era stata la stessa donna a dimenticare il freno a mano.