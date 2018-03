Maltempo - vigilia all'insegna del Maltempo ma Pasqua e Pasquetta sono salve : Le condizioni del tempo miglioreranno già da domani. Sole e caldo previsti per lunedì. Sarà una tregua breve: dalla sera di martedì 3 aprile le condizioni...

Allerta Meteo Italia - Vigilia di Pasqua tra il caldo anomalo del Sud e il forte Maltempo in arrivo da Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Italia divisa in due nella Vigilia di Pasqua, con caldo anomalo al Sud e soprattutto in Calabria dove abbiamo +29°C a Torano Castello, +28°C a Luzzi, +26°C a Cosenza, Bisignano e Cerzeto, +25°C a Tropea, Rosarno, Rizziconi e Augusta, +24°C a Foggia, +23°C a Siracusa e Paola, +22°C a Barletta, Lamezia Terme, Noto e Amantea, +21°C a Bari, Reggio Calabria, Lecce, Brindisi e Termoli, +20°C a Pescara, Crotone e Vibo Valentia. Le ...