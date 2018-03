Maltempo | vento forte nel Pisano | tetti scoperchiati e alberi abbattuti GALLERY

Meteo - allerta Maltempo al Sud : in arrivo pioggia e vento forte : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese, interessando prima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali, portando piogge...

Maltempo - Firenze : albero cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - arriva una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Maltempo : al Sud vento forte e pioggia - attesa la neve : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al ...

Maltempo Firenze : allerta per vento forte - chiusi i giardini comunali : A seguito di conferma dell’allerta arancione per vento forte, resteranno chiusi fino alle 17 di oggi i giardini comunali di Firenze. Per oggi era stata disposta l’apertura ritardata alle 10, una misura precauzionale per “valutare opportunamente le condizioni di fruibilità” alla luce “delle previsioni meteorologiche aggiornate alla prima mattina“. Confermato il codice arancione e visto il bollettino del Centro ...

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...

Maltempo : il vento fa urtare una motonave sulla banchina del porto di Napoli : Una forte raffica di vento ha provocato un incidente senza conseguenze per i viaggiatori a bordo di una motonave nel porto di Napoli. La nave veloce ‘Isola di Capri’ – della Caremar, impiegata sulla linea tra l’isola azzurra ed il capoluogo campano – ha urtato con la poppa la banchina del Molo Beverello. Molto spavento a bordo ma nessun ferito. L’attracco al Beverello era stato deciso per le cattive condizioni ...

Maltempo - danni al Tribunale di Arezzo per il forte vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

Maltempo : nel livornese chiuse scuole e parchi per vento forte : La Regione Toscana ha diramato questo pomeriggio un bollettino di allerta meteo di livello arancione, dalla mezzanotte fino alle ore alle ore 17 di domani mercoledì 21 marzo, per forte vento. Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interesserà infatti in parte anche la Toscana. Al suo seguito è previsto l’ingresso di forti venti di Grecale che interesseranno la zona livornese. In via cautelativa domani mercoledì 21 marzo ...

Meteo - oggi torna il Maltempo : temporali e vento forte - l'allerta della protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Maltempo - il gran ritorno di Buran : dal weekend pioggia - vento e temperature in picchiata : L'inverno non è affatto finito. E ne avremo prova durante il weekend, quando il colpo di coda si farà sentire in tutta Italia, da nord a sud. Sono in arrivo due perturbazioni, la seconda attirerà ...