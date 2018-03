Maltempo | soppressi collegamenti con le Isole Pontine

Maltempo : soppressi i collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa di condizioni meteo avverse, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di oggi non sarà effettuata. Per lo stesso motivo oggi erano già state soppresse le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45. L'articolo Maltempo: soppressi i collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : soppressi cinque treni : Genova - A causa del persistere dell'emergenza meteo, per la giornata di oggi, saranno cancellati i seguenti treni: treni ES: 8656 , Roma Termini - Torino Porta Nuova, - 8669 , Milano Centrale - Roma ...

Maltempo - i pendolari lombardi : "Incomprensibile la soppressione dei treni" : La circolazione ferroviaria in lombardia sulle linee delle Ferrovie Nord è stata regolare, in particolare sulla Milano-Asso, dove non ci sono stati grossi disagi. Lo rileva il Comitato dei pendolari che protesta pero' per i disagi causati sulla rete lombarda di Rfi dalle soppressioni di numerosi convogli regionali. "Nonostante questa nevicata non sia tra le più forti viste sul nostro territorio – afferma una nota – e ...

Maltempo - Italo : soppressioni e ritardi di treni - attivi per i rimborsi dei passeggeri : Italo ha oggi "subito soppressioni e ritardi causati da gravi problemi dell'infrastruttura di rete, cosi' come accaduto ieri". E' quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che "sono state richieste dal gestore della rete soppressioni di servizi anche per la giornata di domani". La società "si scusa per il disservizio non dipendente dalla sua responsabilità dal quale risulta gravemente ...

NEVE A ROMA - GELO E Maltempo/ Video - Buran colpisce anche Firenze : treni soppressi e caos trasporti : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: Video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella

