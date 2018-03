Maltempo a Milano | turisti sorpresi dal temporale in piazza Duomo GALLERY

Maltempo Milano : già oltre 3mila interventi per chiudere le buche in città : Nelle ultime due settimane il Comune di Milano ha predisposto un rafforzamento degli interventi sul territorio cittadino per riparare le strade a seguito del Maltempo. Ben 13 squadre, due del Nucleo di intervento rapido del Comune e 11 dei quattro Reparti strade che ogni giorno operano in città e che, ad oggi, hanno già realizzato circa 3mila interventi. Opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi che hanno permesso agli ...

Maltempo - allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta gialla dalla Toscana all'Umbria per rischio idrogeologico e idraulico, mareggiate e venti di burrasca sulle regioni del sud

Maltempo : Comune Milano attiva allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - E' scattata l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. L'allerta è stata attivata dalle ore 18 fino alle ore 12 di domenica 18 marzo. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di

Maltempo Milano : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano dalle 18 di domani fino alle 12 di domenica 18 marzo a causa del passaggio di una perturbazione caratterizzata da forti piogge. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. E’ stato anche avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. ...

Maltempo Lombardia : allerta fiumi soprattutto nel nodo idrico di Milano : Sorvegliati speciali nelle prossime ore i fiumi e corsi d’acqua soprattutto nel nodo idrico di Milano. La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta valida a partire dalle 18 di stasera fino a domani. A Milano spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli è “attivo lo scolmatore e anche il sistema di protezione civile con squadre MM Protezione civile e Polizia Locale in ...

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Maltempo Milano : avviato il piano di riparazione strade : Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge copiose che si sono susseguiti soprattutto nelle ultime settimane. “La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri ed è sottoposta costantemente a lavori di manutenzione ma dopo i mesi invernali ha bisogno di una cura d’urto, come le vitamine per i ...

Maltempo : Comune Milano vara piano 'anti buche' - 30 mln per riparare strade : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune di Milano avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge. La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri "ed è sottopos

Maltempo : il Seveso rientrato nei limiti ordinari a Milano : La Centrale operativa MM servizio idrico ha comunicato il rientro nei limiti ordinari del Seveso intorno alle 17. Qualche disagio a Peschiera Borromeo, in via Liguria, per la caduta di una pianta. La strada è stata bloccata e i Vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere l’albero e ripristinare circolazione. L'articolo Maltempo: il Seveso rientrato nei limiti ordinari a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - monitorato il Seveso a Milano : allagato un sottopasso : Continua il monitoraggio del fiume Seveso a Milano da parte delle Centrali operative, come rende noto Infomobilità Milano. Pattuglie della Polizia locale stanno presidiando piazzale Istria, viale Fulvio Testi, via Zocchi, largo Desio, viale Ca’ Granda e via Valfurva. E’ stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Cogne all’altezza di via Grassi. L’assessore comunale alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli ha scritto ...