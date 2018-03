Malala Yousafzai | il premio Nobel per la Pace torna nella sua città in Pakistan dopo sei

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) La giovaneper lata in, a Mingora, la suanataleValle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha volutore a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, avviene in un quadro di forti misure di sicurezza. Accompagnata dal ministro dell’Informazione, Marriyum Aurangzeb,è partita in elicottero da Islamabad nelle prime ore di sabato, come ha riferito l’emittente Geo Tv. “Siamo felicissimi chesia qui”, ha detto Muzaffar Khan, ex insegnante della ragazza alla Khushal School and College, alla dpa. “Non sono mai stata così felice. Sono orgogliosa della mia religione e del ...