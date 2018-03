Malala | premio Nobel visita sua città natale in Pakistan

Malala Yousafzai - il premio Nobel per la Pace torna nella sua città in Pakistan dopo sei anni : “Mai stata così felice” : La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata in Pakistan, a Mingora, la sua città natale nella Valle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012 dopo una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha voluto tornare a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, ...

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale : Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace 2014, si è recata nella sua città natale Mingora, nella Valle dello Swat, insieme ai suoi familiari. La giovane ha visitato la scuola che frequentava quando sei anni fa i talebani la ferirono gravemente per la sua attività di blogger in difesa dell'emancipazione educativa delle bambine pachistane. La visita, in dubbio fino all'ultimo momento, si è svolta in un quadro di forti misure di sicurezza.

Malala torna in Pakistan 6 anni dopo l’agguato dei talebani : il Premio Nobel in lacrime : Il Premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, è tornata nel suo Pakistan per la prima volta da quando un talebano le sparò mentre tornava a casa da scuola. “Sognavo di tornare in Pakistan da cinque anni”, ha detto la giovane attivista senza trattenere le lacrime.Continua a leggere

Apple aiuterà il premio Nobel Malala a far studiare 100mila ragazze : Da sinistra, Tim Cook, ad di Apple, con Malala Yousafzai (foto: Apple) Malala Yousafzai, il più giovane premio Nobel per la pace della storia, si allea con Apple per sostenere l’istruzione delle ragazze. L’attivista pakistana, da sempre impegnata in campagne per le pari opportunità e la scolarizzazione femminile, guida un fondo, il Malala Fund, che finanzia per dodici anni gli studi di bambine e adolescenti. Da oggi Apple diventa il ...

