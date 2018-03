Macherio Finale Nazionale U20F Battipaglia prima semifinalista Adesso in campo Azzurra

Da venerdì 31 marzo a Macherio la Finale Nazionale Under 20 femminile. : La Cerimonia di apertura di giovedì 30 marzo ha dato il via alla Finale Nazionale U20 femminile che si disputa a Macherio , Palazzetto dello Sport, viale Regina Margherita 2, per i Quarti e le Semifinali e a Desio , PalaBancoDesio, largo Atleti Azzurri d'Italia, . Questo il calendario dei Quarti 14.00 PB Battipaglia-Pall. Varese 95 16.00 ...