“Ma è davvero lei?’’ La nuova Evelyn Ryan In Dawson’s Creek vestiva i panni della

Questa primavera è davvero “Maledetta”. Il meteo dopo Pasqua - tra temporali e sbalzi termici : Non solo l'inverno si è rivelato particolarmente variabile e anomalo, ma anche la stagione della rinascita sta facendo segnalare continui colpi di scena, tra fiammate africane, temporali e sbalzi termici. E sarà così anche nei prossimi giorni.Continua a leggere

“Ma quanto rosichi”. Paola contro l’ex naufraga. La compagna di Francesco Monte ne ha davvero per tutti. Dopo gli scandali un’altra bordata pesantissima contro il programma di Alessia Marcuzzi sempre più malridotto : Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live dove Paola De Benedetto, che felice si gode la sua storia con Francesco Monte, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita ...

“Ma è davvero lui?”. Karina Cascella in love : chi è il fidanzato. L’opinionista parla per la prima volta del nuovo compagno e svela la sua identità. Già - un vero colpo di scena : ”Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”. Con queste parola Karina Cascella, 38 anni, aveva presentato sui social il nuovo fidanzato. Dopo la lunga relazione con Salvatore Angelucci, ex tronista di ”Uomini e Donne”, l’opinionista di Barbara D’Urso posta uno scatto su Instagram mentre bacia il suo nuovo fidanzato. Da circa otto mesi, infatti, un uomo si è fatto spazio ...

“Ma è impazzita? È nuda!”. Isola : Francesca Cipriani l’ha fatto davvero. La ex Pupa si spoglia davanti alle telecamere. Via il costume e i naufraghi - increduli - rimangono senza parole : Mettendo da parte il canna-gate e i suoi protagonisti, Francesca Cipriani è probabilmente il personaggio di questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi. Uno dei più forti in assoluto di quelli attualmente in gioco. Sin dalla prima puntata del reality, la ex Pupa ed ex gieffina si è ‘distinta’. Ricordate l’attacco di panico prima di lanciarsi dall’elicottero? E poi, nei giorni a seguire, il malore, gli ...

“Ma quello è davvero Franco?”. Bello e atletico - Terlizzi da giovane era proprio così. Dimenticate la barba sale e pepe e la ‘panza’ rilassata : le foto dal passato del concorrente dell’Isola dei famosi : Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L’ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ”La Terribile” e Valerio l”’illibato” a ”Saranno isolani”. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di ...

“Ma qui ci sono un sacco di soldi!”. La scoperta choc nell’armadio - dopo anni. Apre una scatola messa lì dalla moglie e ci trova dentro quasi 100 mila euro. Da dove arrivavano? Ecco la spiegazione (davvero impensabile) : Vivevano sotto lo stesso tetto da ormai 50 anni, abbastanza da far pensare a entrambi di conoscere ogni singolo aspetto del carattere dell’altro, ogni segreto, di aver condiviso tutto. E invece quella casa dove i due vivevano ormai da tempo immemore nascondeva ancora sorprese, decisamente impreviste e sconvolgenti tra l’altro. In particolare, una misteriosa scatola dalla quale la moglie aveva sempre tenuto lontano il marito, ...