M5s | Fico | alla Camera nuove regole contro voltagabbana e indennità

Fico in autobus a Montecitorio/ M5s - la verità sulla foto del neo presidente della Camera : "era con la scorta" : Fico in autobus a Montecitorio, ha fatto il giro dei social la fotografia del neo presidente della Camera, esponente del M5S, sull'85 a Roma: le parole del fotografo Angelo Carconi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:35:00 GMT)

M5s : fotografo Ansa a Radio2 - 'Fico? Fatto il mio mestiere' : Angelo Carconi, il fotografo dell'Ansa che ha immortalato Roberto Fico mentre andava in autobus in ufficio alla Camera, ha raccontato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 com'è nata la foto ripresa ...

"Su Fico sono mancati 60 voti : non tutti nel centrodestra hanno rispettato i patti". I "sospetti" di M5s su Forza Italia : "Roberto ha ottenuto 422 voti, pari a oltre i due terzi dei componenti dell'Aula. sono mancati tuttavia circa una sessantina di voti rispetto ai numeri che ci sarebbero stati se tutte le forze del centrodestra avessero rispettato i patti come hanno fatto la Lega e Fratelli d'Italia". sono i capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, a rilevarlo. "Questo a ulteriore dimostrazione - osservano, sempre dal Blog delle Stelle - del fatto che la ...

Romano vs Santanchè : “M5s? Imbarazzati e incoerenti. Fico versa quota a Casaleggio”. “Il Pd parla di coerenza?” : Polemica a Omnibus (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il deputato Pd, Andrea Romano. Quest’ultimo si dichiara sicuro di un governo Lega-M5s: “C’è una spinta naturale a questo patto, al di là degli imbarazzi molto accentuati di esponenti M5s nei confronti della nomina della Casellati a presidente del Senato. C’è anche il problema dell’incoerenza che è evidente. Lega e M5s ...

M5s - Raggi positiva su Salvini : “Si concentra sui poteri a Roma Capitale”. “Fico? Costruiamo Italia diversa” : “Mi sembra che si stia concentrando molto sui poteri che Roma deve avere. E’ un fatto positivo”. Così la sindaca della capitale, Virginia Raggi, commenta l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. E sull’elezione di Roberto Fico alla Camera aggiunge: “Stiamo costruendo un’Italia diversa, è un segno importante”. L'articolo M5s, Raggi positiva su Salvini: “Si concentra sui poteri a ...

Fedelissima di Silvio : chi è la Casellati Fico - l'ortodosso 'di sinistra' dell'M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affaritaliani.it

[Il ritratto] Fico - il presidente M5s quasi vergine. L'uomo contro che ha sfidato Vespa - Fazio e i privilegi della casta : Tutto questo prima di lanciarsi anima e corpo nella politica, la sua grande passione assieme alla fisarmonica e ai film di Stanley Kubrick. quasi tutti gli osservatori hanno sottolineato il fatto che ...

Malumori in Fi - a Fico 60 voti in meno. Imbarazzo M5s a votare Casellati : Il dissenso passa attraverso le schede bianche o nulle. L'indicazione del partito arriva chiara e netta via sms, 'votare Fico', ma nel passaggio sotto il catafalco si materializzano i Malumori di ...

M5s - Grillo alla festa per Fico : “Mi chiama gente in lacrime - il sistema è finito. Lega? Non mi occupo di post politica” : “In Parlamento è entrata l’emotività, l’emozione. Mi chiama gente in lacrime”. Consumato l’accordo tra M5s e centrodestra per le presidenze delle Camere, con l’elezione l’ultra-berlusconiana Casellati (chi è? leggi l’articolo) a Palazzo Madama e il pentastellato Fico (chi è? leggi l’articolo) a Montecitorio, a metterci un po’ di poesia ci pensa il padre del Movimento, Beppe Grillo. Che ...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5s e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato: Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del Senato del centrodestra dopo la "tragica" notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al M5S di ...